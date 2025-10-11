Cuba, acuzată că trimite soldați alături de Rusia. Răspunsul Havanei: Minciuni americane

Guvernul Cubei a respins categoric, sâmbătă, acuzațiile formulate de Statele Unite potrivit cărora regimul de la Havana ar fi trimis militari să lupte alături de armata rusă în Ucraina, potrivit AFP. Ministerul cubanez de Externe a calificat afirmațiile drept „mincinoase” și „nefondate”, subliniind că Republica Cuba „nu este parte la conflictul armat” și „nu participă cu efective militare în nicio altă țară”.

„Republica Cuba respinge acuzaţiile mincinoase pe care guvernul SUA le difuzează cu privire la o pretinsă participare a Cubei la conflictul militar din Ucraina”, se arată în comunicatul oficial publicat la Havana.

Autoritățile cubaneze amintesc că, în septembrie 2023, după o serie de dezvăluiri apărute în presă, guvernul a anunțat destructurarea unei rețele criminale care ar fi recrutat persoane de pe insulă pentru a fi trimise să lupte în Ucraina. În urma anchetei, 17 persoane au fost arestate, iar ulterior, 26 de cetățeni cubanezi au fost condamnați la pedepse cuprinse între 5 și 14 ani de închisoare pentru „delictul de participare la o activitate mercenară”.

Ministerul de Externe afirmă că statul cubanez „nu dispune de nicio informaţie precisă despre cetăţeni care ar fi participat la conflict din propria lor iniţiativă” și precizează că „niciunul dintre aceștia nu beneficiază de sprijin, angajament sau consimțământ al statului cubanez pentru acțiunile sale”.

Acuzațiile au fost relansate recent de un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat american, care a declarat pentru AFP că regimul cubanez „nu a reușit să-și protejeze cetățenii împotriva utilizării lor ca pioni în războiul Rusia-Ucraina”. Oficialul american a susținut că are informații potrivit cărora cetățeni cubanezi ar lupta în rândurile trupelor ruse.

Conform unei organizații guvernamentale ucrainene, „I Want to Live” („Vreau să trăiesc”), Rusia ar fi recrutat cubanezi începând cu începutul anului 2023. „Cunoaştem cu certitudine numele şi datele personale a 1.028 de cubanezi care au semnat contracte cu forţele armate ruse în perioada 2023–2024”, a afirmat organizația.

Cazurile de cubanezi implicați în conflict au atras atenția opiniei publice încă din 2023, când o publicație din Miami a prezentat mărturia a doi tineri de 19 ani care susțineau că au fost păcăliți pe Facebook să plece în Rusia pentru a lucra în construcții, dar au fost trimiși ulterior pe front.

AFP a reușit să discute, la Havana, cu doi cubanezi care au confirmat că li s-au propus contracte de muncă pentru armata rusă, în schimbul obținerii rezidenței în Rusiași a unui salariu lunar de aproximativ 2.000 de dolari. Cei doi au refuzat însă să-și dezvăluie identitatea și nu au dorit să fie filmați.

Ministerul cubanez de Externe subliniază că politica externă a Cubei este una „bazată pe principiul neimplicării” și că „țara nu participă, nu sprijină și nu tolerează acțiuni mercenare de niciun fel”.

„Este incontestabil că niciunul dintre acești indivizi nu beneficiază de sprijinul sau consimțământul statului cubanez. Cuba nu este și nu va fi parte a conflictului din Ucraina”, afirmă diplomația de la Havana.