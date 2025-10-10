România, acuzată că finanțează războiul Rusiei prin importuri de energie. Replica Ministerului Energiei

Importurile de energie din Rusia au crescut semnificativ în 2025 în mai multe state europene, inclusiv România, chiar dacă acestea susțin militar Ucraina. Această situație arată cum plățile pentru gaze și petrol către Moscova ajung să finanțeze indirect războiul împotriva Kievului, potrivit unei analize Reuters.

România, Franța, Olanda și Portugalia se numără printre țările UE care au înregistrat o creștere a importurilor de energie din Rusia în 2025, potrivit analizei Reuters.

În cazul României, importurile au crescut cu 57%, în timp ce Franța a raportat o creștere de 40%, Olanda de 72%, iar Portugalia chiar 167%. Această creștere intervine în contextul în care Uniunea Europeană încearcă să reducă dependența de energia rusă după invazia Ucrainei de către Moscova.

Uniunea Europeană și-a redus importurile de energie rusă cu aproximativ 90% față de nivelurile din 2022, peste 11 miliarde de euro în primele opt luni ale anului 2025.

Vaibhav Raghunandan, specialist în relațiile UE-Rusia la Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat CREA, a descris fenomenul drept „o formă de autosabotaj”, explicând că fondurile obținute din aceste vânzări reprezintă sursa principală de finanțare a războiului din Ucraina.

Ministerul Energiei a explicat că România nu mai importă cărbune din Rusia de când a intrat în vigoare cel de-al cincilea pachet de sancțiuni economice al Uniunii Europene împotriva Federației Ruse, în august 2022.

Unele țări europene continuă să finanțeze economia de război a Rusiei. Companii precum TotalEnergies, Shell, Naturgy și SEFE operează contracte pe termen lung cu furnizori ruși, unele valabile până în 2030-2040, ceea ce limitează capacitatea guvernelor de a opri livrările.

Importurile totale de energie rusă ale UE în 2022 depășeau 213 miliarde de euro, mai mult decât ajutorul financiar, militar și umanitar acordat Ucrainei în același an. Șapte dintre cele 27 de state membre au raportat creșteri ale importurilor, inclusiv Belgia (3%), Croația (55%), Ungaria (11%) și Slovacia, țări care mențin relații energetice stabile cu Moscova.

Ministerul Energiei a transmis că România nu importă gaze naturale din Rusia și își asigură necesarul intern prin puncte de conectare cu țările din Europa Occidentală și de Sud.