ASE – Locul 1 în România și 201–300 la nivel mondial în ShanghaiRanking 2025 în domeniul Economie

Academia de Studii Economice din București (ASE) își consolidează poziția de lider național în învățământul economic, clasându-se pe locul 1 în România și 201–300 la nivel mondial în domeniul Economie, în cea mai recentă ediție a ShanghaiRanking’sGlobal Ranking of Academic Subjects 2025.

Rezultatul marchează o evoluție importantă față de clasarea din anul precedent (301–400), confirmând vizibilitatea internațională și impactul cercetării economice realizate la ASE.

Clasamentul, recunoscut la nivel global pentru metodologia sa riguroasă, evaluează peste 2.000 de universități din aproximativ 100 de țări, pe baza unor indicatori obiectivi privind calitatea cercetării, impactul academic și colaborarea internațională.

Performanța ASE confirmă rolul său de instituție de referință în cercetarea economică din România și un actor competitiv pe scena academică internațională.

Clasamentul universitar mondial pe discipline academice a fost introdus pentru prima dată de ShanghaiRanking în 2009, acesta fiind redenumit oficial Clasamentul Global al Subiectelor Academice (GRAS) al ShanghaiRanking în 2017.

GRAS evaluează universitățile din lume pe 57 de discipline din domeniile Științelor Naturale, Ingineriei, Științelor Vieții, Științelor Medicale și Științelor Sociale.

GRAS se bazează pe nouă indicatori obiectivi grupați în cinci categorii:

Facultate de talie mondială,

Rezultate de cercetare de talie mondială,

Cercetare de înaltă calitate,

Impactul cercetării și Colaborare internațională.

În fiecare an, GRAS prezintă aproximativ 20.000 de unități de studiu de la aproximativ 2.000 de universități din aproximativ 100 de țări și regiuni.

Clasamentul global al subiectelor academice a analizat cu atenție universitățile care au publicat un anumit număr de publicații în perioada 2019-2023. Pragul de publicare este stabilit diferit pentru diferite discipline. Datele bibliometrice sunt colectate de pe Web of Science și InCites.

Clasamentele utilizează o gamă largă de indicatori academici obiectivi și date de la terți pentru a măsura performanța universităților din lume în domenii relevante, inclusiv categorii precum Facultate de Clasă Mondială, Rezultate de Clasă Mondială, Cercetare de Înaltă Calitate, Impactul Cercetării și Colaborare Internațională.

Categoria Facultate de Clasă Mondială introduce patru indicatori noi: Laureați ai Premiilor Academice Internaționale (Laureat), Cercetători cu Citate Relevante (HCR), Redactori Șefi ai Revistelor Academice Internaționale (Editor) și Conducerea Organizațiilor Academice Internaționale (Leadership).

Categoria Rezultate de Clasă Mondială cuprinde Articole de Top în Reviste (TJ) și Premii Academice Internaționale (Premiu), împreună cu Articole de Reviste din Trimestrul 1 (T1) în categoria Cercetare de Înaltă Calitate, Impactul Normalizat al Citărilor în Categorie (CNCI) în categoria Impact al Cercetării și Lucrări în Colaborare Internațională (IC) în categoria Colaborări Internaționale.

Indexurile revistelor de top, ale premiilor academice internaționale și ale organizațiilor academice cheie se bazează pe Sondajul de Excelență Academică (AES) realizat de ShanghaiRanking.