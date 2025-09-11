EVZ Play

Asasinarea lui Charlie Kirk. Hai live cu Turcescu la 12:00

Asasinarea lui Charlie Kirk. Hai live cu Turcescu la 12:00
Comentează știrea

Asasinarea lui Charlie Kirk. Hai live cu Turcescu la 12:00

America e în stare de șoc, influencerul Charlie Kirk a fost împuscat mortal si e vorba, indiscutabil, de un asasinat politic. Să rostești adevarul in lumea post-adevar inseamna sa-ti asumi riscuri mortale. Aici s-a ajuns.

Tavi Hoandră, Liviu Mihaiu si Robert Turcescu vorbesc in podcastul HAI Live despre cazul Charlie Kirk, libertatea de exprimare si confruntarea cu sustinatorii Noii Ordini Mondiale în care e tot mai periculos sa vorbesti despre Dumnezeu si ordinea lumii așa cum El a creat-o.

Ne vedem la 12.00, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro

Americanul Charlie Kirk, răpus de spirocheta neo-marxistă
Americanul Charlie Kirk, răpus de spirocheta neo-marxistă
Nicușor Dan: O guvernare prorusă la Chișinău poate aduce trupe ruse suplimentare în Transnistria
Nicușor Dan: O guvernare prorusă la Chișinău poate aduce trupe ruse suplimentare în Transnistria

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:09 - Cum și-a cunoscut Mara Bănică soțul. A cerut-o în căsătorie într-un mod unic
12:59 - Americanul Charlie Kirk, răpus de spirocheta neo-marxistă
12:54 - Focar de hepatită de tip A într-o localitate din Buzău. Cursurile au fost mutate online pentru sute de elevi
12:45 - Nicușor Dan: O guvernare prorusă la Chișinău poate aduce trupe ruse suplimentare în Transnistria
12:37 - Israel a anunțat că a interceptat o rachetă lansată din Yemen
12:36 - Psihologia culorilor pe site-urile de jocuri de noroc

Proiecte speciale