Artista adorată de Ceauşescu a fost atinsă de Covid-19. Are 82 de ani şi a învins cancerul. Înainte de 1989, Gabi Luncă era una dintre artistele favorite ale cuplului format din Elena şi Nicolae Ceauşescu. În prezent, cântăreaţa este internată la Spitalul Judeţean Ilfov.

Conform informaţiilor prezentate de Antena 3, Gabi Luncă este conştientă, cooperantă şi are o evoluţie staţionară. Artista este stabilă hemodinamic şi nu are febră.

Medicii care o îngrijesc pe Gabi Luncă au dezvăluit că pacienta are o concentraţie de oxigen de 90%, iar presiunea de oxigen în sângele arterial de 70.

În 2017, cântăreața povestea că a trecut peste cancerul la sân şi că a făcut asta mai ales cu ajutorul credinţei: „Chiar m-a lovit tare această ştire.

Artista adorată de Ceauşescu a fost atinsă de Covid-19

Eu am plecat de sâmbătă în Germania, invitată la o nuntă, cu formaţii. Am intrat în 80 de ani şi sper că de sărbători unde mă orientez. Nu am nimic! După ce moare omul, degeaba îl face mare. Când Dumnezeu vindecă, omul nu mai are nicio putere.

În trecut am fost bolnavă, acum sunt sănătoasă. Cred că Dumnezeu a fost mâna şi El m-a vindecat. Sigur că suntem oameni cu slăbiciuni, dar eu rămân pe credinţă.”

Arhiva EVZ. Cum s-au pocăit și renunțat la lăutărie Gabi Luncă și Ion Onoriu

„Gabi Luncă (n. 16 octombrie 1938, Vărbilău, Prahova, România) este una dintre cele mai renumite cântărețe de muzică populară și lăutărească din România. Cu o voce de argint și cu „vibrato-urile dulci”, a cucerit publicul din țară și de peste hotare, timp de peste jumătate de secol. Din 1992 cântă doar muzică religioasă. Este persoană publică, politician, cetățean de onoare al Comunelor: Șiria jud. Arad și Vărbilău jud. Prahova. Este misionar creștin și filantrop”, se arată pe ro.wikipedia.org.

În acest context, amintim că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 6.118 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 şi 133 de decese cauzate de boala infecţioasă.

Până marţi, 16 martie, în România au fost confirmate 868.799 de cazuri de persoane infectate cu Covid-19 şi 21.698 de decese.