Artileria ucraineană trage cu obuze românești. Reacția autorităților de la București. Video

Pe un cont social, Ukraine Weapons Tracker, au apărut imagini cu obuze românești care ar fi în dotarea armatei ucrainene. Potrivit sursei citate, care se bazează pe analiza imaginilor, ar fi vorba despre obuze de artilerie de 122 milimetri fabricate în România, de Romarm, în anul 2022.

Potrivit site-ului Romarm, obuzele de 122 de milimetri pe care le produce au un focos de 3,5 kilograme și o greutate totală de 21,76 kilograme. În funcție de arma care le folosește, ele pot lovi ținte aflate până la o distanță maximă de 15 290 de metri și o viteză la gura țevii de 690 metri/secundă.

„O privire neobișnuită în interiorul unui obuzier autopropulsat ucrainean 2S1 Gvozdika de 122 mm – care arată că vehiculul este încărcat cu muniție HE-FRAG fabricată de Romarm în 2022”, se arată pe contul Ukraine Weapons Tracker, pe Twitter.

Ukraine Weapons Tracker s-a specializat, încă de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în centralizarea și prezentarea tuturor clipurilor și fotografiilor publicate pe internet referitoare la conflict.

#Ukraine: An uncommon look inside a Ukrainian 2S1 Gvozdika 122mm self-propelled howitzer- showing that the vehicle is loaded with HE-FRAG ammunition made by 🇷🇴Romarm in 2022. pic.twitter.com/b7y7a1DJoI

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 7, 2022