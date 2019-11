Arsene Wenger a bătut palma cu cei de la FIFA după ce s-a autopropus la Bayern Munchen, însă inițiativa sa nu a avut succes. Oficialii bavarezi au apreciat activitatea francezului, însă au considerat că nu este omul potrivit care să-l înlocuiască pe Niko Kovac.

În vârstă de 70 de ani, Arsene Wenger a primit de-a lungul timpului oferte din partea unor cluburi de top, chiar dacă nu mai câștigase niciun trofeu major din 2004 la Arsenal. Printre cluburile care s-au înscris în cursă pentru semnătura lui Wenger s-a numărat chiar Real Madrid, însă a fost refuzată de trei ori de managerul „tunarilor”.

„Regretul meu este că poate am sacrificat potențiale triumfuri pentru potențială loialitate (…) A fost vorba și de construirea clubului și de influența pe care o aveam asupra sa. Am construit un club și am construit un stadion, în loc să mă fi dus undeva unde eram mai puțin limitat financiar. În final, sunt fericit cu decizia pe care am luat-o”, a motivat Arsene Wenger.

În cariera sa, Arsene Wenger a mai antrenat AS Monaco și Nagoya Grampus.

