Monden Scandal cu Tzancă Uraganu la Chișinău. Primarul Ceban explică de ce l-a invitat







Republica Moldova. Evoluția lui Tzancă Uraganu pe Arena Chișinău a stârnit replici tăioase între primarul Ion Ceban și internauți. Ultimii au criticat decizia Primăriei de a-l invita pe manelist la petrecerea „Cool Party”. Cunoscutul caricaturist Alex Burez nu a ezitat să facă o paralelă între MAN (partidul pe care-l conduce Ceban) și manele - MAN-ele.

Tzancă Uraganu, prins între două focuri la Chișinău

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a comentat criticile din mediul on-line, care se referă la lista artiștilor invitați să cânte la petrecerea „Cool Party”. Evenimentul a fost organizat din bani publici și s-a desfășurat pe 17 noiembrie, pe Arena Chișinău. Chiar dacă în scenă au urcat mai mulți artiști, imaginea lui Tzancă Uraganu a fost singura folosită pe afișe.

Conform newsmaker.md, mai multe persoane au scris că „în loc să folosească banii noștri pentru proiectele necesare orașului”, primarul „îi cheltuie pentru a organiza zeci de concerte cu participarea maneliștilor”.

Alții l-au criticat pe edil pentru faptul că ar împărți „bilete gratuite la rap si manele 16+”.

Ce răspunde Ceban criticilor săi

Primarul Ceban s-a arătat surprins de criticile din mediul on-line. Edilul spune că lista interpreților a fost aprobată în urma consultării tinerilor.

„Acest Cool Party a fost criticat de unii așa-ziși experți de la noi. Doar că vreau să le amintesc tuturor celor care au trecut puțin de vârsta tânără. În prezent, tinerii ascultă alți artiști, alți DJ, diferit de noi, de exemplu, cei care am trecut de 40 de ani. Așa este acum tendința între tineri. Anume tinerii au ales cine să fie artiștii care vor cânta pe scenă în cadrul Cool Party. Pe care îl organizăm pentru al doilea an și care este dedicat Zilei Naționale a Tineretului. Tinerii au votat în acest an și i-au ales pe: DJ Max Bolotov, Pasha Parfeni, Nicole Cherry, Killa Fonic și Tzanca Uraganu. Este, până la urmă, un eveniment dedicat tinerilor. Ei au avut parte de un eveniment pe care și l-au dorit”, a scris Ceban, pe pagina sa de socializare.

Petrecerea „Cool Party” a avut loc pe Arena Chișinău, iar tinerii au primit bilete gratuite din parte Direcției Cultură a primăriei municipiului.