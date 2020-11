Ministerul Sănătăţii a solicitat ajutor de la armata Germaniei pentru asigurarea unei depozitări sigure a viitoarelor vaccinuri împotriva COVID-19, a anunţat marţi un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării german, informează Reuters, citată de Agerpres.

Peste 6.000 de militari sprijină deja autorităţile germane în lupta împotriva pandemiei, majoritatea dintre aceştia susţinând autorităţile locale în domeniul sănătăţii, suprasolicitate, în încercarea de a-i depista pe cei cu care persoanele infectate au intrat în contact.

Mai valoros ca lingourile de aur

În Germania, țară implicată activ în combaterea pandemiei, măsurile anunțate de cabinetul Angela Merkel arată miza cheie pe care o are viitorul vaccin, devenit extrem de valoros și aducând aminte de perioada de după al Doilea Război Mondial. După adoptarea Planului Marshall, Banca centrală a Germaniei de Vest schimba dolari pe lingouri de aur, stocate la Federal Reserve din New York, la 25 de metri sub pământ. De altfel, de când a început pandemia, germanii cumpără aur mai mult ca niciodată. Prețul aurului a atins un nou record absolut, relata Deutsche Welle în luna august.

„Am oferit sprijin logistic de la începutul pandemiei, deschizând spaţiile de depozitare pentru materiale precum măşti chirurgicale şi provizii medicale în spaţiile armatei, de exemplu”, a spus purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării. „Vom face acelaşi lucru şi în acest caz”, a declarat el cu privire la depozitarea vaccinurilor care vor beneficia de pază, adăugând că în prezent au loc discuţii asupra acestui lucru cu Ministerul Sănătăţii.

Anunț istoric de la Pfizer

Laboratoarele Pfizer şi BioNTech au făcut marele anunţ așteptat de întreaga planetă. Reprezentanții celor două companii au declarat că vaccinurile lor ar avea o ”eficacitate de 90%” împotriva COVID-19, potrivit testării pe scară largă, în desfăşurare, a treia şi ultima etapă înainte de prezentarea unei cereri de omologare. Gestionarea vaccinurilor s-ar putea însă dovedi o sarcină dificilă.