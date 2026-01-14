Armata Națională a Republicii Moldova rupe cu trecutul sovietic. Unitate militară construită de la zero. Maia Sandu: În sfârșit, lucrurile se schimbă. Foto

Republica Moldova. După ani în care militarii Republicii Moldova au activat în infrastructură învechită, moștenită din perioada sovietică, statul investește pentru prima dată, de la independență încoace, într-o tabără militară construită de la zero. Unitatea militară de la Băcioi, suburbie a municipiului Chișinău, este prezentată de autorități drept un proiect strategic de modernizare a Armatei Naționale, menit să asigure condiții moderne de cazare și instruire, aliniate celor mai bune practici internaționale.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Comandant Suprem al Forțelor Armate, a vizitat pe 14 ianuarie șantierul noii unități militare de la Băcioi și a declarat că proiectul marchează o schimbare reală în modul în care statul își tratează militarii.

„De mulți ani vorbim despre condițiile precare în care locuiesc și se antrenează militarii moldoveni. În sfârșit, lucrurile se schimbă în bine. Așa arată șantierul noii unități militare din Băcioi”, a scris șefa statului pe pagina sa de Facebook, publicând imagini de pe șantier.

Potrivit Maiei Sandu, investițiile în apărare nu trebuie privite exclusiv din perspectivă militară.

„Investițiile în apărare sunt investiții în pace, în stabilitate și în încrederea că, chiar și într-o lume complicată, putem avea grijă unii de alții și să ne facem cu cinste datoria față de țară”, a declarat președinta.

Autoritățile precizează că tabăra militară de la Băcioi este prima unitate de acest tip construită în Republica Moldova de la obținerea independenței. Proiectul este estimat să devină funcțional până în anul 2027.

Noua infrastructură va găzdui militarii Brigăzii nr. 2 Infanterie Motorizată „Ștefan Cel Mare”, care activează în prezent în sectorul Buiucani al capitalei, într-o zonă dens populată și într-o infrastructură considerată depășită din punct de vedere tehnic și logistic.

În contextul speculațiilor apărute în spațiul public, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a respins anterior narațiunile privind presupusa „construcție a unei baze NATO” la Băcioi.

Potrivit acestuia, proiectul este unul exclusiv național, finanțat din bugetul Republicii Moldova și destinat strict îmbunătățirii condițiilor de trai și instruire ale militarilor Armatei Naționale.

Ministrul Apărării a explicat că majoritatea unităților militare existente dispun de infrastructură veche, „istorică, din perioada imediat anterioară sau ulterioară celui de-al Doilea Război Mondial”, iar lucrările de întreținere implică cheltuieli considerabile.

În cazul Brigăzii 2 Infanterie Motorizată, o parte dintre clădirile utilizate în prezent au fost construite cu mai bine de un secol în urmă și nu mai pot fi exploatate în condiții de siguranță.

Relocarea unității militare din Chișinău în afara orașului este justificată atât de motive de securitate, cât și de logistică. Transportul tehnicii militare prin zonele urbane reprezintă un risc, iar amplasarea unității în apropierea clădirilor rezidențiale ridică probleme suplimentare pentru civili.

Din cauza gradului avansat de uzură, multe dintre remizele existente sunt închise, iar tehnica militară este păstrată sub cerul liber. De asemenea, prezența locuințelor în imediata vecinătate a unității este considerată un risc de securitate.

Toate unitățile militare din Republica Moldova au fost construite în perioada Uniunii Sovietice și sunt amplasate, în mare parte, în interiorul orașelor. În cazul taberei de la Băcioi, autoritățile au ales un model diferit, astfel încât infrastructura militară să nu pună în pericol populația civilă și, totodată, să asigure acces rapid la nodurile de comunicații.

Pentru construcția taberei militare de la Băcioi au fost alocați aproximativ 500 de milioane de lei din bugetul național. Autoritățile susțin că investiția reprezintă un pas esențial în modernizarea Armatei Naționale și în adaptarea acesteia la cerințele actuale de securitate, într-un context regional și internațional tot mai complex.