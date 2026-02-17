Arestare spectaculoasă la Kiev! Fostul ministru al Energiei, prins în timp ce fugea din țară. Legătura cu „cercul zero” al lui Zelenski

Herman Halușcenko, omul care a ținut în mână frâiele energeticii ucrainene în cei mai grei ani ai războiului (2021-2025), a fost săltat de procurori. Operațiunea a avut loc pe 17 februarie, chiar când încerca să fugă din țară. Acuzațiile sunt devastatoare: spălare de bani, grup infracțional organizat și o avere dosită prin paradisuri fiscale, totul sub paravanul unor „investiții” fantomă.

Scandalul care zguduie Kievul scoate la iveală o rețea de corupție care ajunge periculos de aproape de anturajul președintelui Zelenski. Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO) a anunțat oficial că fostul demnitar a primit mandat de reținere, fiind acuzat că a orchestrat o schemă financiară complexă pentru a spăla milioane de dolari proveniți din contractele statului.

Potrivit anchetatorilor, Halușcenko nu a lucrat singur. „Caracatița” a pus bazele unei fundații în insula Anguilla încă din februarie 2021, cu scopul declarat de a atrage „investiții” de 100 de milioane de dolari. În realitate, spun procurorii, era vorba despre o inginerie financiară clasică. Se furau bani tranzacțiile cu energie ale Ucrainei, care plecau în conturile familiei.

Pentru a-și șterge urmele, fostul ministru a apelat la o schemă complicată. Au fost create două companii paravan în Insulele Marshall care au fost integrate într-un trust din Saint Kitts și Nevis.

Cine cheltuia banii? Nimeni alții decât fosta soție a ministrului și cei patru copii ai acestuia. Mecanismul era simplu: companiile familiei Halușcenko „investeau” în fondul din Anguilla, iar banii negri curgeau spre conturi deschise la trei bănci din Elveția.

„Aproximativ 7,4 milioane de dolari au fost transferați în conturile controlate de familia fostului ministru. De asemenea, familia a primit circa 1,3 milioane de franci elvețieni și 2,4 milioane de euro, fie cash, fie prin transferuri”, arată rechizitoriul procurorilor.

Tupeul a mers până acolo încât banii furați din energia Ucrainei au fost folosiți pentru a plăti studiile copiilor la instituții de prestigiu din Elveția.

Dar bomba abia acum vine. Ancheta SAPO și NABU (Biroul Național Anticorupție) leagă acest caz de un dosar și mai greu, deschis în noiembrie anul trecut. Este vorba despre o schemă uriașă de delapidare coordonată, se pare, de Timur Mindich.

Cine este Mindich? Un nume greu: om de afaceri și coproprietar al studioului Kvartal 95, celebra companie de producție condusă de Volodimir Zelenski înainte de a ajunge președinte.

Schema descrisă de procurori este la fel de halucinantă. “Preferații” lui Mindich primeau contracte preferențiale de la Energoatom (gigantul nuclear al Ucrainei) la care se percepea un „comision” de 10-15% din valoarea contractelor. Banii erau „spălați” printr-un sistem coordonat de finanțistul Oleksandr Tsukerman.

În total, prin acest mecanism s-au scurs aproximativ 100 de milioane de dolari.

Herman Halușcenko a condus Ministerul Energiei până în iulie 2025, după care a fost mutat strategic la Ministerul Justiției. A rezistat acolo doar câteva luni, fiind demis pe 19 noiembrie, imediat ce numele său a apărut în dosarele privind jaful de la Energoatom.

Pe lista suspecților mai apar nume sonore din aparatul de stat ucrainean, inclusiv Serghei Pușkar (comisia de reglementare în energie) și Dmitri Basov (fost șef la securitatea Energoatom), scrie Insider.

Rămâne de văzut dacă Halușcenko se va „spovedi” la audieri și dacă ancheta va urca și mai sus în ierarhia de la Kiev. Cert este că, în timp ce soldații luptau pe front, unii „investitori” strategici își puneau banii la adăpost în Alpii elvețieni.