Monden Are sau nu Alec Baldwin contract prenupțial? Ce spune soția sa







Alec și Hilaria Baldwin sunt cele mai recente celebrități care au decis să participe la un reality show. Acesta se va numi The Baldwins și va fi difuzat pe TLC mai târziu în acest an, iar show-ul se laudă cu dezvăluiri personale.

Alec Baldwin, secrete la vedere

Cuplul a explicat că nu se ferește de subiecte dificile. Hilaria a spus că există puține subiecte pe care le vor ține pentru ei. „Să-ți spui povestea este una, iar a-ți arăta povestea este altceva”, a spus ea. „S-a simțit autentic, s-a simțit uman. S-a simțit foarte puternic”, în cadrul show-ului a mai spus soția actorului. Ea a promis că va aborda subiecte fierbinți, inclusiv dacă au semnat un contract prenupțial înainte de nunta lor din 2012.

Alec a câștigat vizibilitate în anii 1980 cu roluri în filme precum Beetlejuice (1988) și The Hunt for Red October (1990). Și-a consolidat și mai mult statutul cu serialul TV 30 Rock (2006–2013). Acest lucru l-a ajutat pe actor să strângă o avere netă de 70 de milioane de dolari. Înainte de căsătoria lor, Hilaria era relativ necunoscută la Hollywood. Ea este instructor de yoga, expert în sănătate și autoare de cărți. Ea a co-fondat Yoga Vida, un studio de yoga din Manhattan. Hilaria și Alec au acum șapte copii, în timp ce Alec are o fiică adultă mai mare dintr-o căsătorie trecută.

Zeci de mii de dolari pe episod

În octombrie 2021, Alec a fost implicat într-un incident tragic pe platoul de filmare al lui Rust, unde un pistol de recuzită a fost descărcat, ducând la moartea directorului de film Halyna Hutchins. El s-a confruntat cu provocări legale, inclusiv acuzații de omucidere involuntară, care au fost respinse în iulie 2024. Incidentul a avut implicații financiare din cauza taxelor legale și a acordurilor.

Deși cazul a avut un impact asupra reputației lui Alec, a făcut publicul mai fascinat de viața lui personală, inclusiv de familia sa numeroasă. Se pare că noua emisiune TLC a familiei este o încercare de a arăta exact cum sunt. Alte familii au câștigat din astfel de reality show-uri până la 40.000 de dolari pe episod. Având în vedere profilul mai înalt al familiei Baldwin este posibil ca ei să câștige mai mult.