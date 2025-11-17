Apple va lansa trei telefoane de top în 2026. Compania îşi va lansa anul viitor primul smartphone pliabil

Compania Apple plănuiește să facă din 2026 un an al premierilor, pregătind cel mai mare număr de flagship-uri iPhone din istorie și o schimbare majoră a strategiei de lansare, inclusiv primul model pliabil al companiei, potrivit Bloomberg.

Apple îşi va lansa anul viitor primul smartphone pliabil, denumit iPhone Fold, conform informațiilor publicate de Bloomberg. Compania marchează astfel o premieră în istoria produselor sale.

Seria iPhone din 2026 va include pentru prima oară trei modele de top. La cele două versiuni Pro se va adăuga și noul model Fold. Deși alți producători de smartphone-uri, precum Samsung, au adoptat pe deplin conceptul de ecrane pliabile prin modelele Galaxy Fold și Galaxy Z Flip, Apple nu a lansat încă un astfel de dispozitiv.

Apple va prezenta cele trei flagship-uri toamna viitoare, în timp ce restul modelelor vor fi lansate în primăvara anului următor. Compania adoptă astfel o nouă strategie de lansare. Modelele iPhone 18, iPhone 18e și o versiune actualizată de iPhone Air sunt programate pentru al doilea trimestru din 2027. Lansarea lor va completa portofoliul de produse Apple.

În februarie 2025, au apărut informații conform cărora producția iPhone Fold ar urma să înceapă la începutul lui 2026, ceea ce ar indica o lansare în 2027. Un alt zvon din aceeași lună susținea că dispozitivul va fi lansat în 2026. În martie 2025, Ming-Chi Kuo a comentat din nou despre producția iPhone Fold, confirmând informațiile privind o lansare spre sfârșitul lui 2026 sau începutul lui 2027.

Prin separarea lansării vârfurilor de gamă de celelalte modele și organizarea a două evenimente la șase luni distanță, Apple urmărește o distribuție mai echilibrată a încasărilor pe parcursul anului.

Seria iPhone 17 este așteptată să susțină creșterea veniturilor companiei, în ciuda vânzărilor sub așteptări ale noului iPhone Air.