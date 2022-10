Aplicația WhatsApp se va schimba radical. Ce este noua actualizare numită „Comunități”

Aplicația de chat, care este extrem de populară în întreaga lume, adaugă în mod constant noi actualizări, iar una dintre ele se numește „Communities”. Comunitățile sunt, practic, grupuri mari care conțin în interiorul lor grupuri de chat WhatsApp, anunță publicația britanică The Sun.

Noua funcție, numită „Comunități”, se află în dezvoltare de luni de zile. Fiecare „Comunitate” este ca un „grup” uriaș pentru grupurile WhatsApp existente. Grupurile sunt una dintre cele mai populare modalități de a discuta în cadrul aplicației deținute de Facebook.

Cu toate acestea, simplul fapt de a avea mai multe grupuri poate fi uneori haotic și greu de urmărit. Când va fi lansată, această nouă funcție va permite utilizatorilor să trimită mesaje către mai multe grupuri deodată.

Cum dezactivezi informațiile despre starea online

WhatsApp testează în prezent o funcție care vă permite să vă ascundeți statutul online, adaugă publicația britanică. Funcția care va schimba datele – supranumită de utilizatori „modul invizibil” – vă va permite să folosiți aplicația în secret.

„În acest moment, este imposibil să ascundeți faptul că sunteți online”, notează The Sun. Tot ceea ce puteți face este să vă ascundeți statutul „Ultima vizionare”. Noua funcție va fi disponibilă în Settings > Privacy > Last Seen & Online. WhatsApp a fost criticat în trecut pentru că nu permite utilizatorilor să își ascundă statusurile online în aplicație.

Salvarea mesajelor șterse

WhatsApp lucrează, de asemenea, la o modalitate de a vă permite să salvați mesajele care trebuiau să dispară. Trucul ingenios ar funcționa cu mesajele WhatsApp care sunt șterse automat. Și, le-ar permite utilizatorilor să salveze anumite texte pentru ca acestea să nu dispară.

Aceste mesaje salvate care vor dispărea vor fi stocate într-o zonă specială din cadrul aplicației numită „Mesaje păstrate”. Funcția este în prezent în curs de dezvoltare pentru versiunea de testare beta a aplicației WhatsApp.

Atunci când veți încerca să faceți o captură foto a ecranului, acesta va deveni complet negru. Iar pentru unii utilizatori, capacitatea de a face capturi de ecran va dispărea complet.

„WhatsApp lansează o nouă versiune de vizualizare o dată cu imaginile și videoclipurile pentru a împiedica oamenii să facă o captură de ecran sau o înregistrare a ecranului”, a explicat WABetaInfo.