Social

Aplicația CNPP le arată românilor, orientativ, la ce vârstă pot ieși la pensie în funcție de datele personale

Comentează știrea
Aplicația CNPP le arată românilor, orientativ, la ce vârstă pot ieși la pensie în funcție de datele personalepensionari. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Românii asigurați în sistemul public de pensii au la dispoziție un instrument online oficial prin care pot afla, orientativ, momentul în care ar putea ieși la pensie pentru limită de vârstă sau în condiții de pensionare anticipată.

Aplicația este pusă la dispoziție de Casa Națională de Pensii Publice și este disponibilă gratuit pe site-ul instituției, la adresa www.cnpp.ro.

Casa Națională de Pensii Publice a lansat aplicația „Când mă pot pensiona”

Instrumentul online poartă denumirea „Când mă pot pensiona” și este conceput ca un calculator simplu, care oferă o estimare orientativă a vârstei de pensionare, pe baza legislației aflate în prezent în vigoare.

Aplicația nu necesită crearea unui cont și poate fi accesată de orice persoană interesată, fără autentificare sau date suplimentare.

Activele Lukoil, inclusiv din România, preluate de un gigant american
Activele Lukoil, inclusiv din România, preluate de un gigant american
Exclusiv. Turismul românesc, sub presiunea noilor taxe. Mohammad Murad: „Numărul turiștilor va continua să scadă și mai mult”
Exclusiv. Turismul românesc, sub presiunea noilor taxe. Mohammad Murad: „Numărul turiștilor va continua să scadă și mai mult”

Ce date trebuie introduse pentru calculul orientativ al pensionării

Pentru obținerea estimării, utilizatorul trebuie să completeze un formular minimal. Sunt solicitate data nașterii, sexul, numărul de copii născuți și crescuți până la vârsta de 16 ani, precum și un cod de verificare de tip CAPTCHA, utilizat pentru validarea introducerii datelor.

Pe baza acestor informații, aplicația calculează vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă, conform calendarului legal aplicabil în România.

Pensie

Pensie. Sursa foto: Freepik

Aplicația CNPP afișează și informații despre pensionarea anticipată

Pe lângă vârsta standard de pensionare, aplicația oferă și informații orientative privind posibilitatea solicitării pensiei anticipate, acolo unde legislația permite acest lucru.

Datele afișate au rol informativ și sunt menite să ofere o imagine generală asupra opțiunilor de pensionare, fără a substitui procedurile oficiale de stabilire a drepturilor de pensie.

CNPP avertizează că rezultatul nu are valoare de decizie oficială

Reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice subliniază că informațiile generate de aplicație nu reprezintă o decizie administrativă și nu produc efecte juridice.

Rezultatul este strict orientativ, fiind calculat pe baza regulilor generale. În cazurile în care situația profesională a unei persoane este mai complexă, cum sunt perioadele lucrate în grupe sau condiții speciale de muncă, este recomandată adresarea directă către Casa Teritorială de Pensii de care aparține solicitantul.

Instrumentul online este gândit ca un sprijin rapid pentru informarea publicului

Aplicația „Când mă pot pensiona” a fost concepută ca un instrument de informare rapidă, care să permită românilor să își facă o idee clară asupra momentului pensionării, fără deplasări sau solicitări formale.

CNPP precizează că pentru stabilirea exactă a drepturilor de pensie rămân valabile procedurile legale, documentația completă și deciziile emise de instituțiile competente.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:28 - Activele Lukoil, inclusiv din România, preluate de un gigant american
10:23 - Exclusiv. Turismul românesc, sub presiunea noilor taxe. Mohammad Murad: „Numărul turiștilor va continua să scadă și m...
10:17 - FCSB-Fenerbahce, meci decisiv pentru Campioana României. Ultima șansă în Europa League
10:12 - Concedieri masive la Amazon. Compania redirecționează resursele către AI
10:00 - 29 Ianuarie 1990. „Câmpeanu la azil, Coposu la cimitir!” Minerii fac "ordine” în sediul PNȚCD din București.
09:53 - Acatistul Sfintei Parascheva, când și cum trebuie citit pentru ajutor divin

HAI România!

Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”

Proiecte speciale