Aplicația CNPP le arată românilor, orientativ, la ce vârstă pot ieși la pensie în funcție de datele personale

Românii asigurați în sistemul public de pensii au la dispoziție un instrument online oficial prin care pot afla, orientativ, momentul în care ar putea ieși la pensie pentru limită de vârstă sau în condiții de pensionare anticipată.

Aplicația este pusă la dispoziție de Casa Națională de Pensii Publice și este disponibilă gratuit pe site-ul instituției, la adresa www.cnpp.ro.

Instrumentul online poartă denumirea „Când mă pot pensiona” și este conceput ca un calculator simplu, care oferă o estimare orientativă a vârstei de pensionare, pe baza legislației aflate în prezent în vigoare.

Aplicația nu necesită crearea unui cont și poate fi accesată de orice persoană interesată, fără autentificare sau date suplimentare.

Pentru obținerea estimării, utilizatorul trebuie să completeze un formular minimal. Sunt solicitate data nașterii, sexul, numărul de copii născuți și crescuți până la vârsta de 16 ani, precum și un cod de verificare de tip CAPTCHA, utilizat pentru validarea introducerii datelor.

Pe baza acestor informații, aplicația calculează vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă, conform calendarului legal aplicabil în România.

Pe lângă vârsta standard de pensionare, aplicația oferă și informații orientative privind posibilitatea solicitării pensiei anticipate, acolo unde legislația permite acest lucru.

Datele afișate au rol informativ și sunt menite să ofere o imagine generală asupra opțiunilor de pensionare, fără a substitui procedurile oficiale de stabilire a drepturilor de pensie.

Reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice subliniază că informațiile generate de aplicație nu reprezintă o decizie administrativă și nu produc efecte juridice.

Rezultatul este strict orientativ, fiind calculat pe baza regulilor generale. În cazurile în care situația profesională a unei persoane este mai complexă, cum sunt perioadele lucrate în grupe sau condiții speciale de muncă, este recomandată adresarea directă către Casa Teritorială de Pensii de care aparține solicitantul.

Aplicația „Când mă pot pensiona” a fost concepută ca un instrument de informare rapidă, care să permită românilor să își facă o idee clară asupra momentului pensionării, fără deplasări sau solicitări formale.

CNPP precizează că pentru stabilirea exactă a drepturilor de pensie rămân valabile procedurile legale, documentația completă și deciziile emise de instituțiile competente.