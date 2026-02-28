Actualitate

Apel către iranieni: „Alăturați-vă forțelor de eliberare”. Aplicația de rugăciune din Iran, deturnată de hackeri

Apel către iranieni: „Alăturați-vă forțelor de eliberare". Aplicația de rugăciune din Iran, deturnată de hackeri
O aplicație iraniană de rugăciune a fost piratată pentru a afișa mesaje anti-regim, în sprijinul poporului iranian, sâmbătă, au raportat utilizatorii rețelelor de socializare înainte de întreruperea alimentării cu internet, în timp ce atacurile americane și israeliene au vizat instalațiile IRGC și ale regimului din Iran, potrivit Jerusalem Post.

Apel către iranieni: „Alăturați-vă forțelor de eliberare”

Un mesaj suna în persană: „Pentru libertatea fraților și surorilor iranieni, acesta este un apel către toate forțele represive - lăsați armele deoparte sau alăturați-vă forțelor de eliberare. Numai așa vă puteți salva viața pentru Iran.”

Nu este clar cine este responsabil pentru atacul cibernetic, deși acesta are loc în urma unor tulburări semnificative din Republica Islamică. Luna trecută, au izbucnit proteste ca răspuns la criza economică a țării.

Iranienii, furioși pe regim din cauza represiunii

Regimul islamic a răspuns prin reprimarea brutală a protestelor, ucigând mii de oameni în timpul demonstrațiilor și, potrivit unor surse medicale care au vorbit anterior cu The Jerusalem Post, chiar în paturi de spital.

Primul oraș din România cu roboți care fac curat pe stradă. Pot să și vorbească cu oamenii
Israel și SUA atacă în Iran, Teheranul ripostează. Trump: Vreau o națiune sigură și asta vom avea în Iran. Khamenei și Pezeshkian, vizați de IDF. Video. Live text

Zeci de mii de persoane au dispărut în Iran, familiile rămânând nesigure dacă cei dragi lor se numără printre cei uciși, reținuți sau dispăruți în centre neînregistrate, potrivit unui raport al Human Rights Watch publicat săptămâna trecută.

Proteste Iran

Proteste Iran / Sursă foto: X,com

„A sosit ajutorul!” - mesaj pentru iranieni

Unul dintre mesajele promovate de hackeri suna „A sosit ajutorul”, o referință aparentă la un mesaj emis de președintele american Donald Trump în ianuarie, în care promitea că SUA va trimite ajutor poporului iranian.

„Patrioți iranieni, continuați să protestați - preluați instituțiile voastre! Păstrați numele ucigașilor și agresorilor. Vor plăti un preț mare”, a jurat Trump la momentul respectiv.

O serie de instituții media de stat și site-uri afiliate au fost, de asemenea, vizate de atacuri cibernetice, potrivit Agenției de Știri Studențești Iraniene semi-oficiale. IRNA, ISNA, Tabnak și Asr-e Iran s-ar fi numărat printre cele afectate.

Netblocks, un organism global de supraveghere a internetului, a confirmat că, de la atacurile cibernetice, accesul la internet în Iran a scăzut la doar 4%.

