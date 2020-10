Prezența sa la „X Factor” a surprins juriul care l-au întrebat de ce s-a retras din lumina reflectoarelor o bună bucată de timp.

Cea mai cunoscută piesă a lui Alex Mica a strâns până acum peste 90 de milioane de vizualizări pe Youtube.

Adevăratul motiv pentru care Alex Mica s-a retras

Alex Mica a mărturisit că s-a retras din muzică pentru a se regăsi sufletește.

„În 2012 eu chiar am avut o revelație, s-a întâmplat ceva cu mine. Am plecat în căutarea lui Dumnezeu, să-l percep cu adevărat.

Am înțeles că nu-l poți vedea pe Dumnezeu într-o formă, El este în tot și toate. Revelația mea s-a raportat la faptul că s-a trezit Iisus în mine. Dorința mea acum este de a face numai bine în viața asta.

După șapte zile și șapte nopți în care nu am putut să dorm, am avut această revelație și am căutat în interiorul meu, în sufletul meu.

Așa am început să descopăr toată bogăția mea sufletească, am pătruns cât am putut în mine. Acum sunt omul care știe doar să iubească, nu ai voie să urăști”, a declarat Alex Mica.

Alex Mica a fost părăsit de iubită

Alex Mica s-a mutat din Timișoara în Capitală și este decis să se concetreze pe cariera sa muzicală.

„Acum m-am mutat la București, pentru că aici se învârte totul legat de muzică, pentru că mi s-a dat a doua șansă. Acum sunt călăuzit, mă simt împăcat și mă simt pregătit să mă ocup numai de partea muzicală”, a adăugat el.

Artistul a mărturisit că a fost părăsit de iubita sa în cel mai greu moment al vieții sale.

„De trei ani de zile nu există nimeni în viața mea. Am fost abandonat de fata respectivă în momentul în care mi-a fost cel mai greu și asta mi-a demonstrat că ea nu m-a iubit la fel de mult cum am iubit-o eu, căci eu i-am dat totul.

Ea m-a lăsat pentru cineva care credea că este mai bun. Faptul că am ajuns să nu mai am bani, a fost motivul princial din cauza căruia ea a plecat.

Ea nu mi-a acceptat nici familia, părinții ei nu mă acceptau pe mine și atunci era ceva imposibil”, a mai spus Alex Mica, potrivit tacataca.prosport.ro.