Nord-coreenii se arată foarte îngrijorați de condiția dictatorului Kim Jong Un. Agenția de știri Reuters notează că, în urma unui concert la care au participat Kim Jong Un și alți oficiali din Partidul Muncitorilor din Coreea de Nord, cetățenii au fost cu totul uluiți de apariția liderului. Nimeni nu găsește explicația pentru condiția sa de sănătate. De fapt, nimeni nu știe care sunt motivele pentru care Kim Jong Un a slăbit foarte mult. „Ne frânge inimile” În urma filmărilor care au apărut în presa internațională, cetățenii au fost devastați de condiția liderului comunist. „Să-l vedem pe respectatul secretar general atât de slăbit frânge inimile oamenilor noștri. Toți spun că le-au curs lacrimi”, a spus un bărbat într-un interviu difuzat de televiziunea de stat KRT. Analiști străini au semnalat faptul că dictatorul, despre care s-ar spune că este în vârstă de 37 de ani, a slăbit foarte mult. Unii s-au exprimat că ar fi vorba despre starea sa de sănătate. Alte voci sunt rezervate.

Veridicitatea filmărilor nu a putut fi verificată de către sursa citată și nimeni nu cunoaște exact motivele din spatele schimbării lui Kim Jong Un.

Serviciile secrete americane au intrat în panică

Kim Jong-un a fost aproape toată viața sa supraponderal. Aceste kilogramele în plus i-au pus permanent viața în pericol, având în vedere că tatăl și bunicul său au murit din cauza unor atacuri de cord.

Dictatorul nord-coreean pare să fi înțeles gravitatea situației, spun unii. Potrivit NK News, la penultima apariție publică, Kim a părut mult mai subțire, dacă facem comparația cu fotografiile din noiembrie anul trecut.

Vipin Narang, profesor asociat de științe politice la Massachusetts Institute of Technology (MIT), susține că toată lumea are de câștigat dacă se confirmă știrea că liderul nord-coreean a reușit să scape de kilogramele în plus. În primul rând, starea de sănătate a lui Kim se va îmbunătăți, iar el își va consolida poziția de lider absolut pe plan intern. „[Acest lucru] va oferi mai multă predictibilitate, probabil, pentru actorii regionali precum Japonia, Coreea de Sud și SUA.”