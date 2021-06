„Trebuie subliniată eroarea medicală, nu bullying-ul„, s-a exprimat tatăl fetei decedate. Potrivit bărbatului, cadrele medicale nu le-au oferit informații despre riscurile ce se pot semnala în urma intervenției chirurgicale.

„Copilul meu a plecat la cer din cauza unei erori medicale. Dacă medicul ne-ar fi spus că această operație implică aceste riscuri, nu am fi făcut-o copilului nostru. Doctorul nu ne-a spus nimic, de ce? Nu am avut informații complete despre procedură și recuperarea post-chirurgicală și, bineînțeles, nu am știut niciodată că ar putea să apară complicații”, a spus Kantounis, potrivit antena3.