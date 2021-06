Kim Jong-un a fost aproape toată viața sa supraponderal. Aceste kilogramele în plus i-au pus permanent viața în pericol, având în vedere că tatăl și bunicul său au murit din cauza unor atacuri de cord.

Cum a slăbit Kim Jong-un?

Dictatorul nord-coreean pare să fi înțeles gravitatea situației. Potrivit NK News, la ultima apariție publică, Kim a părut mult mai subțire, dacă facem comparația cu fotografiile din noiembrie anul trecut.

Vipin Narang, profesor asociat de științe politice la Massachusetts Institute of Technology (MIT), susține că toată lumea are de cțștigat dacă se confirmă știrea că liderul nord-coreean a reușit să scape de kilogramele în plus. În primul rând, starea de sănătate a lui Kim se va îmbunătăți, iar el își va consolida poziția de lider absolut pe plan intern. „[Acest lucru] va oferi mai multă predictibilitate, probabil, pentru actorii regionali precum Japonia, Coreea de Sud și SUA.”

Serviciile secrete americane sunt în alertă

Obișnuite să pună răul înainte, serviciile secrete americane au intrat în panică. Se tem ca nu cumva liderul nord-coreean să nu fi slăbit din pricina unei boli grave. Nu de alta, dar dispariția lui Kim Jong-un de pe scena politică de la Phenian ar putea

declanșa o bătălie cumplită pentru succesiunea sa. Iar o astfel de bătălie ar putea arunca în haos Coreea de Nord, care, să nu uităm, este o putere nucleară. Aceste îngrijorări nu sunt noi. Ele au apărut și n primăvara anului 2020, când Kim nu a apărut în public o perioadă îndelungată. Zvonurile că dictatorul ar fi bolnav sau chiar mort s-au răspândit atunci în întreaga lume.

„Poate fi o chestiune simplă de schimbare a stilului de viață sau o problemă mai complexă”, a declarat Mike Brodka, ofițer de informații pentru Comandamentul de operațiuni speciale al SUA din Coreea de Sud, pentru NK News. „În momentul de față, nu știm, dar ridică suficiente întrebări serioase așa că vom fi foarte atenți la evenimentele din următoarele câteva luni pentru a afla ce se întâmplă cu adevărat”, scrie nationalinterest.org.