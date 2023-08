A fost ridicat monopolul la Herculane. Toate ștrandurile vor beneficia de un element fundamental

SC Hercules SA a fost recuperat de la membrii grupului infracțional care au pus monopol pe apele termale, cu efect miraculos, de pe Valea Cernei. Societatea care a deținut aproape toată infrastructura hotelieră și bazele de tratament din stațiunea denumită „Perla turismului românesc” a supraviețuit jafului de proporții întins pe mai bine de două decenii.

Multe dintre imobilele din Băile Herculane au fost în paragină, după ce DIICOT a pus sechestru pe ele. Acestea au fost amanetate pe la tot felul de cămătari. Cu toate acestea, conducerea companiei a sperat că ele vor ieși de sub sechestru și investitorii le vor reda gloria de altădată, așa cum s-a întâmplat și cu Afrodita, Minerva sau Diana, devenite resorturi de lux și răsfăț.

Băile Herculane, oricât lux ar promite, își pierd din interes fără apă termo-sulfuroasă în bazele de tratament și fără termo-salină în SPA-uri și ștrandurile de agrement. Din acest motiv, conducerea a decis să adopte o nouă strategie, bazată pe exploatarea corectă, rațională și eficientă a izvoarelor termale.

Băile Herculane revin la gloria de altădată

Chiar dacă societatea este încă în insolvență, în ultima perioadă s-a investit în întreținerea izvoarelor, către reparații, modernizări și extinderi la rețeaua de transport a apei către operatorii de turism.

„Numărul abonaților a crescut cu aproape zece la sută. Ne-am ocupat vara aceasta de reabilitarea conductei de apă termo-salină de la Hotelul Roman către centru istoric. Anul viitor se vor deschide ștranduri care momentan sunt închise. Cu prioritate vom distribui această apă termo-salină către centrul istoric, ulterior o să ajungem la Podul Roșu, iar mai apoi o să o distribuim și în restul stațiunii. Având în vedere consumul de apă mare, dar mic plătit în urma prejudiciilor făcute de clienți prin tot felul de tertipuri, noi nu ne putem dezvolta atât de repede cât vrem. Noi am ajuns să subcontorizăm undeva la 70% din clienți. Așa îi ținem sub supraveghere pentru că a scăzut foarte mult volumul de apă consumată de către ei”, a dezvăluit Alexandru Zirbău, directorul tehnic SC Hercules SA, potrivit expressdebanat.ro.

Potrivit aceleiași surse, încă există așa-ziși investitori care se dau la tot felul de lucruri care împiedică renașterea mai rapidă a stațiunii și care aruncă o pată negativă și asupra celor care chiar au investit și care încearcă să facă turism.

Apa cu efecte miraculoase se fură

Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au efectuat mai multe vizite la Băile Herculane, unde au găsit nenumărate nereguli în unele unități HORECA. În timp ce aceștia vorbesc despre nereguli care în pun pericol sănătatea turiștilor, cei de la SC Hercules găsesc fest tot felul de improvizații la rețeaua de distribuție a apei prin care se fură.

Directorul Zirbău și administratorul judiciar Dan Pușcaș au închis robinetele ilegale și i-au chemat pe cei prinși în fapt la dialog, pentru a putea intra în legalitate. Aceștia au apelat la buna înțelegere și au evitat sesizarea organelor de cercetare penală.

„Conducta pentru apă termo-sulfuroasă ajunge până la podul de pe Strada Vicol 1. Noi am avut distribuția de termo-sulfuroasă până la Golden Spirit. Am avut un kilometru, acum avem trei, țeavă nouă. Noi am pus trei kilometri de țeavă nouă! Termo-salina o aducem până în Centrul Vechi, lângă Băile Venera. Am o problemă cu personalul, mă blochează și furnizorii de materiale. Nu pot să folosesc decât inoxuri speciale, pe care este greu să le găsești. Aștepți după o flanșă și două luni! Eu o sudez pe o țeavă și o pun pe o vană pe care o am de anul trecut. De două luni aștept să vină în România, să se importe! Până în primăvară ar trebui să ajungă la Podul Roșu. Este cea mai solicitată apă de către toată lumea”, a mai spus directorul Zirbău pentru aceeași sursă.

Noi proiecte la „Perla turismului românesc”

Conducerea SC Herculane SA are acum o nouă strategie, care prevede mai multe stații de pompare a apei termale cu schimbătoare de căldură, de la 18 până la 60 de grade Celsius. De asemenea, noul proiect prevede ca toată lumea să aibă acces la această apă, care nu are nicio contraindicație. Turiștii pot petrece o zi întreagă în bazinele termale, spre deosebire de apa termo-sulfuroasă, în care poți sta un timp limitat și care are și anumite contraindicații.