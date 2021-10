Anunţ năucitor făcut de soţia lui Ilie Năstase: ”Răbdarea mea a luat sfârșit”

Ioana Simion și Ilie Năstase s-au despărțit, cel puțin așa reiese din mesajul postat de ea pe Facebook, asta în pofida faptului că evită să spună cu subiect și predicat ce s-a întâmplat de fapt şi nici nu-i pomeneşte numele soţului său.

Ioana Năstase, soția celebrului tenismen Ilie Năstase, și-a luat prin surprindere urmăritorii de pe rețele de socializare, după ce a postat o declarație pe care nimeni n-o aştepta.

Ioana Năstase își începe confesiunea spunând spunând clar că ”Astăzi, un capitol din viața mea a luat sfârșit”. Ce poate să însemne asta? Despărțire de Ilie Năstase, dacă spune că a luat sfârșit şi cere respect la intimitate.

Mesajul Ioanei Năstase este cutremurător, se pare că a pus punct căsniciei

”Astăzi, un capitol din viața mea a luat sfârșit!!!! Mă consider o femeie puternica și mândra de faptele mele… răbdarea mea, iertarea mea, voința și bunele intenții. Pot spune ca aceasta experiența m-a schimbat foarte mult din toate punctele de vedere, chiar dacă a fost nevoie de foarte multă stăpânire de sine.

RĂBDAREA MEA A LUAT SFÂRȘIT!!! În toată aceasta perioada, am avut și ocazia de a cunoaște oameni buni, de o mare valoare și bine intenționați iar pentru asta le mulțumesc! Poate unii dintre dumneavoastră m-ați judecat gresit, alții mi-ați acordat înțelegere si mi-ați apreciat răbdarea care nu a fost deloc ușoară. Am continuat sa lupt, crezând si sperând ca se va schimba ceva in bine.

Va rog, sa ma înțelegeți ca in acesta perioada voi avea nevoie de liniște si putina intimitate!!! Va mulțumesc frumos, pentru înțelegere!

Cu deosebit respect, IOANA!” a scris Ioana Năstase pe pagina sa de socializare.

La începutul anului, între cei doi a avut loc un scandal în toată regula

Ioana a apelat numărul de urgență 112 reclamând că a fost agresată de soțul ei. Cei doi au fost pe punctul de a divorța, Ioana depunând chiar actele la Tribunalul din Hârşova. Totuși, după ce a fost la mănăstire, soția lui Nasty a revenit la sentimente mai bune față de fostul tenismen și a decis să-i mai acorde o șansă.

„Am fost o mănăstire dragă sufletului meu și de acolo a plecat totul. E ceva din interiorul meu și țin cont de faptul că Ilie are mare nevoie de mine și vreau să fie ok, mai presus de toate vreau să fie el bine.

S-a schimbat foarte mult, în bine. Sper să-l țină Dumnezeu așa. Chiar s-a străduit și sunt singură de un lucru, că ține foarte mult la mine”, declara Ioana la scurt timp după acel scandal.

Din păcate cei doi nu au ajuns la nicio înţelegere, ca dovadă acest mesaj cutremurător. Ilie Năstase, din păcate, iar va trece printr-un divorţ.