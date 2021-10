Scandalul chiriei lui Ilie Năstase: Scoate fosta soție bani din buzunar? „Nu e direct treaba mea”

Ilie Năstase neagă acuzațiile fostei soții: „E o confuzie la mijloc”

Ilie Năstase a negat acuzațiile fostei sale soții, Brigitte Pastramă, potrivit cărora aceasta continuă să-i plătească chirie. „Ea plătește într-adevăr o chirie, dar în conturile fundației ce-mi poartă numele. Atât și nimic mai mult!”, a precizat Ilie Năstase pentru impact.ro, în legătură cu scandalul declanșat pe sumele de bani din conturile afaceristului, la trei ani de la divorțul dintre cei doi adulți.

Brigitte Pastramă a declarat, recent, în emisiunea „Xtra Night Show” că îi plătește chirie lui Ilie Năstase, lăsând de înțeles că scandalurile dintre cei doi nu ar afectat relația de afaceri, dezvoltată după despărțire. Banii ar fi achitați pentru un loc în care și-a făcut o afacere ce-i aduce sume frumușele de bani, lunar. Ar fi vorba despre o sală de evenimente pentru copii, de care Brigitte Pastramă pare foarte mulțumită.

„Cu banii respectivi care se dau fundației ce-mi poartă numele se susțin diverse programe de tenis pentru copii. Și nu doar dintr-o singură sursă. Dar nu sunt la curent cu această chestiune, așa că nu vă pot da lămuriri. Nici măcar nu știu pentru ce se plătește acea chirie, fiindcă nu e direct treaba mea”, a spus Ilie Năstase despre acuzațiile lui Brigitte Pastramă.

Brigitte Pastramă și afacerea de 100.000 de euro

În emisiunea amintită, Brigitte Pastramă a vorbit despre situația financiară bună pe care o are datorită unei afaceri de 100.000 de euro, pentru care îi plătește însă chirie lui Ilie Năstase. Fosta soție a tenismenului a menționat însă, că își permite să-și plătească angajații.

„Nu suntem cu banii la pământ, cum s-a spus! Am cumpărat mai nou și câteva mii de animale electronice pentru locul de joacă, am luat decorul direct de la sursă. Am băgat vreo 100.000 de euro acum în afacere. Pot să-mi plătesc angajații, pot să-i plătesc lui Ilie la timp chiria. Acum am o echipă foarte bună și nu vreau să o pierd”, a spus Brigitte Pastramă în emisiunea citată.

Celebrul tenismen Ilie Năstase precizat, însă, că „nu are și nu a avut vreodată afaceri comune cu Brigitte!”.