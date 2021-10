Ilie Năstase a fost la un pas să fie ucis pe vremea lui Ceaușescu. În România, atenție!

Despre acel episod, Ilie Năstase și-a amintit în cadrul unui interviu pentru gsp.ro. În stilul său binecunoscut, Nasty a povestit că își putea pierde viața. Până să ajungă la aeroport, el ridicase o pușcă de vânătoare care îi aparținea bunului prieten și partenere de Cupa Davis, Ion Țiriac.

„Ovidiu Ioanițoaia: Ce ați făcut la Revoluție? Unde v-a prins? Ce e cu povestea aia? Aveați o pușcă într-o geantă de piele…

Ilie Năstase: Domnul Țiriac mare amator de (vânătoare)… Toată lumea știe. (…) O perioadă, Țiriac n-a venit în România. Vreo doi, trei ani. Și avea el la domnul Maurer (Ion Gheorghe Maurer, fost premier comunist), o pușcă Holland & Holland. Și nu-i dădea voie s-o scoată. N-avea voie, că nu venea și mi-a zis mie. De vreo doi ani îmi spunea: «Băi, Nastase. Adu-mi pușca aia! Vorbește cu Valentin (Valentin Ceaușescu, fiul cel mare al lui Nicolae Ceaușescu).»

Când crezi că a ieșit aprobarea pentru a putea să plec cu pușca? În ziua Revoluției. Eu, cu pușca, într-o d-aia de piele… Eram cu Cornel Dinu și cu… (neinteligibil). Mă duceau la aeroport. Atunci s-au împușcat niște soldați pe acolo… (n.r. s-a referit la masacrul de la Aeroportul Otopeni)

Ilie Năstase a intrat cu arma în avion

Și ne-au băgat în avion. Cu pușcă, cu tot. Aveam de la poliție (n.r. – miliție la acea vreme) toată aia (n.r. documentele pentre transportul puștii de vânătoare).

Eu, cu pușca, în avion. Era cam plin avionul, că atuncea plecase… M-a băgat ambasadorul Franței. Mi-a zis: «Domnule Năstase, vreți să plecați?» Că stăteam în Franța… «Vă luăm cu noi. Ambasada vă prptejează. Dacă sunteți în avion, cu Air France, sunteți ca și cum sunteți în Franța. Nu vă atacă nimeni.»

Nu ne atacă nimeni… Cădeau… Ne atacau! Ce?! Și am stat vreo două ore pe aeroport. Când am ajuns acolo, ce crezi că mi-a zis Țiriac? «Băi, Năstase, tu ești zdravăn la cap?» Zic: «Cum? cum adică?» «Păi dacă de prindeau ăia cu pușca, nu te împușcau?»

«Da am făcut-o pentru tine.» «Băi, ești inconștient, dă-o dracu′ de pușcă.» «Păi n-ai zis tu, mă, să ți-o aduc?» A fost primul avion care a plecat.

Ion Țiriac și Năstase la Paris

Ovidiu Ioanițoaia: Și este adevărat că i-ai dat pușca lui Țiriac într-un restaurant?

Da. E acolo un restaurant lângă Arcul de Triumf. Și erau toți prietenii lui pe acolo, fosta soție… Și mi-au zis: «Băi, nebunule, am văzut la televizor că se împușcă aia pe acolo. Puteai să mori!» «Mă, acum mi-au dat-o, acum ți-am adus-o. Dă-o încoace dacă n-o vrei!»

Altfel, Nasty s-a referit și la întâlnirea cu familia Ceaușescu, după finala de Cupa Davis pierdută de România în 1972, cu SUA, București, scor 2-3. Atunci, s-a zvonit că Năstase ar fi chefuit prin baruri și că ar fi vândut meciul americanilor. Evident, zvonurile au ajuns și la Nicolae și Elena Ceaușescu. La finalul confruntării cu americanii, a urmat întâlnirea cu dictatorul.

„Ovidiu Ioanițoaia: Sunt tot felul de legende pe marginea acelui meci cu americanii. Că erați certat cu Țiriac, că nu v-ați omorât cu firea.

I.N.: Asta este o mare tâmpenie că am vândut meciul. Dar Țiriac era supărat pe mine. Și avea dreptate.

Reacția lui Nicolae Ceaușescu

O.I.: Cum a reacționat Ceaușescu?

I.N.: A respectat protocolul. Ne-a primit după finală, pe noi și pe americani. Eu mi-am cerut scuze că nu pot să stau prea mult, am ciocnit un pahar și am plecat, că aveam avion spre Barcelona. Unde, la o săptămână distanță, aveam să-l bat pe Smith. Ca să vezi cum e viața!

O.I.: E adevărată povestea aia cu tovarășa (Elena Ceaușescu) care v-a abordat atunci? Pare neverosimil.

I.N.: Da. Când să ies din sediul CC (n. red, Comitetul Central al PCR) era o femeie cu batic pe cap, stătea, așa, rezemată de un perete.

O.I.: Nu ați recunoscut-o?

I.N.: Când m-am apropiat, da. «Măi flăcău, unde te grăbești așa? Ia vino să vorbim puțin!» «Sărut mâna, doamnă!» Eu îi răspund că am avion spre Barcelona. «Uite, s-au auzit zvonuri că ai vândut meciul americanilor. Dar noi nu credem așa ceva. Tu du-te liniștit că n-o să-ți facă nimeni nimic»″, a mai spus marele tenismen în interviul pentru gsp.ro.