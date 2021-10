Investiția în imagine i-a adus profit. Cum își câștigă banii Daniela Crudu

Fosta asistentă de televiziune Daniela Crudu a renunțat la colaborările cu diferitele posturi. Ea consideră că a acumulat suficient capital de imagine încât să-și câștige banii altfel.

Bruneta a atras atenția după ce a participat la mai multe emisiuni dintre cele difuzate de Antena 1. A început de jos, de la poziția de asistentă în diferite emisiuni după care, ușor, ușor, a apărut în mai multe show-uri, între care și Burlăcița. Lansată ca asistentă la emisiunea de dimineață a celor doi tovarăși, Răzvan și Dani, ea a cunoscut faima ca asistentă a lui Dan Capatos.

Aparițiile televizate, precum și articolele din presa mondenă au contribuit, din plin, la imaginea sa de acum.

„Și acum țin legătura cu toată lumea din Antenă, și cu Dan Capatos vorbesc foarte des. Nu a mai fost să fie. Le-am făcut cam pe toate în domeniul ăsta, pentru mine nu mai e nicio provocare. Mi-au ajuns emisiunile gen concurs. Dacă ar fi ceva să mă atragă, vreun anume proiect, nu aș spune totuși, nu”, a spus Daniela Crudu conform Playtech-Impact.

Capitalul de imagine îi aduce bani

Mai nou, însă, Daniela Crudu spune că nu mai vrea să apară la televiziune, pentru că s-a plictisit. Fosta asistentă s-a orientat spre internet unde, după părerea ei, este viitorul. Însă, chiar și așa, capitalul de imagine pe care l-a acumulat, în perioada în care lucra în televizune o ajută să-și câștige banii. Iar dacă e să-i dăm credit, aceștia nu sunt deloc puțini.

Fosta asistentă TV se laudă cu o situație financiară foarte bună. Vedeta câștigă din contracte de imagine, dar și din evenimente la care joacă rolul de maestru de ceremonii.

„Am un shooting la Sibiu, la un brand de votcă. Am pozat toată ziua, pe stradă în Sibiu, la o herghelie… Cam atât fac, am contracte de imagine. Dar nu mă plâng, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ce-mi doresc. Am și evenimente ca MC, prezint în câteva cazinouri, am contacte cu o casă de pariuri sportive, apoi cu votcă și la haine”, a mai spus ea.

Cum se menține în formă Daniela Crudu

Pentru a se menține în formă, dat fiind că imaginea sa se bazează în special pe calitățile fizice, Daniela Crudu urmează un regim destul de dur. Nu face sport, însă mănâncă foarte puțin și destul de rar. Chiar și așa, nu renunță la unele lucruri nesănătoase, precum Coca-Cola și energizantele.

„Sport nu mă omor să fac. Nu prea am nici timp. Nu prea mănânc. De exemplu, astăzi am mâncat doar niște sticksuri. Am pozat toată ziua, acum sunt la masă, dar nu mi-e foame. Așa mi se întâmplă când am ceva de făcut, nu am poftă de mâncare. Acesta cred că este secretul, că mănânc rar, o dată pe zi sau la două zile. Nu țin regim, beau prostii, Cola, Redbull. Sunt dependentă de cola, astea îmi dau energie. La fel și cu cafelele”, a mai spus Daniela Crudu.