Potrivit celor relatate de antenastars, Daniela Crudu se află într-o vacanță de lux alături de noul bărbat misterios din viața ei a cărui identitate încă nu a dezvăluit-o încă.

Deși a declarat în repetate rânduri că nu își dorește să îmbrace vreodată rochia de mireasă, în cadrul emisiunii “Xtra Night Show”, Daniela Crudu a recunoscut că avea planuri de măritiș cu iubitul croat bătăuș.

Însă după episodul violent de care a avut parte, a revenit la vechea idee de a nu se căsători niciodată: „Nu mai am chef să mă mărit, mi s-a luat. Am vrut, că am avut și o relație cu un an jumate cu un croat. Am stat eu cu un băiat care nu era român. Am vrut eu ceva mai serios și după aia nu s-a mai întâmplat. Nu mai vreau, vreau să-mi trăiesc viața”, a spus Daniela Crudu pe Facebook.

Reamintim că anul trecut, Daniela Crudu a fost victima agresiunii fizice a propriul său iubit. Aceasta a fost bătută de către partenerul său croat, iar Daniela Crudu a ajuns la spital cu mai multe probleme de sănătate.

Pentru ea a fost un coșmar, iar pentru o bună perioadă a lăsat deoparte conturile de socializare și nu s-a mai afișat până când lucrurile nu s-au remediat. Imediat după scandal fosta asistentă TV s-a despărţit de iubitul său.