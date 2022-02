Anunț cutremurător! Momente dramatice pentru vedeta noastră. S-a întâmplat după vacanța de lux

Ilinca Vandici și-a găsit fericirea lângă soțul său, Andrei Neacşu. Vedeta organizează o mulțime de vacanțe împreună cu iubitul și băiețelul ei. De data aceasta, pe lista prezentatoarei a fost Dubaiul, dar nu s-a putut bucura de zilele de odihnă până la capăt. A fost jefuită în aeroport și a rămas fără o mulțime de bijuterii luxoase. Dispariția inelului de logodnă cu diamante i-a pus capac.

Ilinca Vandici a aflat când s-a întors în țară că a rămas fără cele mai valoroase bijuterii. O secundă de neatenție a costat-o scump.

„Mi-au furat inelele. Îmi vine să plâng! De ieri îmi vine să plâng! Am greșit eu! A fost greșeala mea! Am pus săculețul cu toate inelele mele cu diamante, inclusiv verigheta, în bagaj. Am zis că le pun pe degete, după care am zis că e drum lung și mi se umflă degetele și le-am băgat într-un săculeț și l-am pus în bagajul de cală. Bagajul nu l-am închis, nu l-am sigilat. Am ajuns acasă, am deschis bagajul și săculețul unde erau doar inelele prețioase era rupt.

Mai aveam alte două cutii de bijuterii care erau deschise, nu erau atât de prețioase, erau și ele prin bagaj, dar săculețul era gol. Toate inelele mele au dispărut, m-am panicat foarte tare, m-am supărat foarte tare, dar am zis asta e. Ideea este că nu poți face absolut nimic”, a scris Ilinca Vandici pe Instagram.

Nu mai vrea al doilea copil

Chiar dacă Ilinca Vandici este mai fericită ca niciodată de când a devenit mămică, vedeta a mărturisit că nu își mai dorește al doilea copil. Aceasta încearcă să îi dedice tot timpul liber micuțului ei.

”Țin minte că după ce l-am născut pe Zian, pentru că treceam printr-o depresie de care habar n-aveam, dar eram un pic dată peste cap… și tocmai prin asta se manifesta faptul că plângeam din orice. Acum am depășit momentele, să zicem că am depășit depresia, însă tot sunt destul de sensibilă. De multe ori mă simt vinovată că trebuie să plec de lângă Zian ca să muncesc, dar în egală măsură încerc să controlez sentimentele, pentru că o fac pentru mine și în al doilea rând pentru el.

Tot ce are legătură cu copiii mă sensibilizează foarte tare, pentru că fiind mamă înțeleg ce înseamnă a avea un copil, a avea această responsabilitate, a avea grija lui în permanență. Știu cât de mult mă implic, știu cât de greu e și doar cine nu-și crește copiii și nu stă cu ei în casă zi de zi poată să spună că e ușor. De aceea nu mai fac al dolilea copil, pentru că efectiv simt că nu o să am de unde să-i dau și lui la fel de bine cum încerc să îi dau lui Zian”, a dezvăluit Ilinca Vandici, potrivit Wowbiz.