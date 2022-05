Anul școlar 2022-2023. Guvernul a aprobat cifra de școlarizare. Câte locuri sunt disponibile pentru fiecare ciclu în parte

Guvernul României a aprobat în ședința de guvern de miercuri cifra de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023, demersul având loc în circumstanțele în care, în urmă cu două luni de zile, reprezentanții Ministerului Educației au anunțat un proiect de lege care prevederea creșterea cu 10.000 a locurilor de la clasa a IX-a, prima clasă de liceu, în următorul an.

Cifra totală de școlarizare pentru învățământul preuniversitar propusă pentru anul școlar 2022 – 2023 se menține la nivelul celei aprobate pentru anul școlar 2021-2022.

Cifra de școlarizare 2022-2023 aprobată de Guvern

La finalul ședinței de guvern, Sorin Cîmpeanu a anunțat câte locuri au fost distribuite, concret, fiecărui ciclu de învățământ:

creșe și grădinițe – 665.000 de locuri;

învățământul primar – 935.000 de locuri (număr mediu pe an – 187.000 de locuri);

învățământul gimnazial – 813.000 de locuri;

învățământul liceal – clasa a IX-a – 120.600 de locuri;

învățământ seral și cu frecvență redusă – clasa a IX-a – 11.000 de locuri;

învățământ seral și cu frecvență redusă – clasa a XI-a – 16.000 de locuri;

învățământ postliceal – 28.000 de locuri;

învățământ profesional – anul I – 60.000 de locuri;

programul „A doua șansă” – 30.000 de locuri.

Ce vrea Ministerul Educației să schimbe în viitorul an școlar

Amintim că Ministerul Educației a anunțat, în urmă cu două luni de zile, o creștere cu 10.000 a numărului de locuri disponibile la clasa a IX-a, lucru care ar conduce la reînființarea a 416 clase cu 24 de elevi, în medie, per clasă, pentru anul școlar 2023-2034.

Potrivit cifrelor de școlarizare din acest an, în sistem sunt înregistrate 120.600 de locuri pentru clasa a IX-a, învățământ cu frecvență zi. Pentru viitorul an școlar, propunerea este de 130.600 de locuri. Această creștere presupune reînființarea a 416 clase cu 24 de elevi, în medie, per clasă.

„Modificarea cifrelor aferente unor niveluri și forme de învățământ prin realocarea acestora în vederea suplimentării cifrei de școlarizare la învățământul liceal cu frecvență zi, cu 10.000 locuri”, prevede nota de fundamentare a proiectului de lege pus în dezbatere publică.

Câte locuri au fost aprobate la învățământul universitar

În ceea ce privește învățământul universitar, potrivit informațiilor transmise de șeful Ministerului Educației, Sorin Cîmpeanu, Guvernul a aprobat locuri pentru studenți astfel: