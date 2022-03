Anul școlar 2022-2023. Peste 10.000 de locuri suplimentare la liceu. Ce modificări mai pregătește Ministerul Educației

Un proiect care prevedere creșterea cifrelor de școlarizare a fost pus în dezbatere de către Ministerul Educației. Acesta prevede o creștere cu 10.000 a numărului de locuri de la clasa a IX-a de liceu pentru anul școlar 2022-2023.

Potrivit cifrelor de școlarizare din acest an, în sistem sunt înregistrate 120.600 de locuri pentru clasa a IX-a, învățământ cu frecvență zi. Pentru viitorul an școlar, propunerea este de 130.600 de locuri. Acestă creștere vine cu reînființarea a 416 clase cu 24 de elevi, în medie, per clasă.

“Modificarea cifrelor aferente unor niveluri și forme de învățământ prin realocarea acestora în vederea suplimentării cifrei de școlarizare la învățământul liceal cu frecvență zi, cu 10.000 locuri“, prevede nota de fundamentare.

Propunerea cu privire la creșterea cifrelor de școlarizare a fost făcută ținându-se cont de efectivele de copii/elevi pentru fiecare nivel de învățământ.

“Cifra totală de școlarizare pentru învățământul preuniversitar propusă pentru anul școlar 2022 – 2023, cu excepția învățământului preuniversitar militar, se menține la nivelul celei aprobate pentru anul școlar 2021-2022“, se precizează în document.

Numărul de elevi care solicită școlarizarea a scăzut

Autorii documentului spun că au analizat cifrele rezultate în urma “centralizării propunerilor inspectoratelor școlare, evoluției demografice a populației școlare și fluxurile de intrări – ieșiri ale acesteia în sistemul educațional“.

După ce a “constatat o scădere a numărului de elevi care solicită școlarizarea“, Ministerul Educației a scăzut anumite cifre de școlarizare:

Vor fi cu 4.000 de locuri mai puține la învățământul liceal pentru clasa a IX-a, cu frecvență seral și cu frecvență redusă “deoarece se constată o scădere a numărului de elevi care solicită școlarizarea la aceste forme de învățământ“.

Diminuarea la învățământul de masă cu 1.500 de locuri la stagii de pregătire practică și cu 500 locuri la învățământul special la stagii de pregătire practică având în vedere faptul că elevii aleg învățământul profesional.

Diminuarea cu 1.500 de locuri la învățământul sportiv – nivel primar și gimnazial, deoarece din solicitările inspectoratelor școlare se constată o scădere a numărului de elevi pentru acest segment.

Diminuarea cu 2.500 de locuri la învățământul obligatoriu cu frecvență redusă – nivel primar și gimnazial și program educațional ”A doua șansă”, deoarece se constată că elevii nu mai sunt atrași de forma de învățământ frecvență redusă.

În propunerea pusă pe masa de dezbatere se remarcă o creștere a numărului de copii care frecventează învățământul profesional – “se observă că numărul de elevi cuprinși la începutul anului școlar, în învățământul profesional a crescut substanțial și continuu în perioada 2012 – 2021. Astfel, în anul școlar 2021-2022 numărul de elevi cuprinși în învățământul profesional este cu peste 85.000 mai mare decât în anul școlar 2012-2013, ceea ce reprezintă o creștere de peste 5 ori“, potrivit edupedu.ro.