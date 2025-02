Politica Antonescu: CCR riscă să devină o „instanță de tip iranian”







Candidatul PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a afirmat marți seară, în cadrul unei emisiuni la Aleph News, că Curtea Constituțională a României (CCR) riscă să devină o „instanță de tip iranian” în ceea ce privește motivele pentru care acceptă sau respinge candidaturile la alegerile prezidențiale.

Crin Antonescu: Diana Șoșoacă și Călin Georgescu ar trebui să aibă posibilitatea să candideze

Crin Antonescu a subliniat că își dorește ca Diana Șoșoacă și Călin Georgescu să aibă posibilitatea de a candida, pentru a clarifica prin vot disputele din societate.

„Se pune problema următoare: dacă în decursul timpului, de când a apărut dna Șoșoacă în viața noastră, o persoană pe care eu o consider inteligentă, să știți, dar asta nu are importanță, vreau să știți că nu are nicio scuză, din momentul în care a apărut în viața publică și până la această candidatură ar fi existat motive pentru scoaterea în afara legii a unui partid al cărui conducător vorbește și face astfel de lucruri”, spune candidatul la președinție din partea Coaliției PSD-PNL-UDMR.

Antonescu: Există riscul să transformăm CCR într-o instanță de tip iranian

Crin Antonescu s-a săturat de discuțiile despre candidatura liderilor extremiști și abia așteaptă să vină ziua alegerilor prezidențiale.

„Dacă nu, există riscul să transformăm această Curte Constituțională într-o instanță de tip iranian care pe baza unor declarații pe care această instanță la consideră potrivite sau nepotrivite să ne trieze atunci când candidăm la ceva, ceea ce mi se pare discutabil. Sincer, eu abia aștept să treacă timpul, să facem odată aceste alegeri ca lumea și să se închidă într-un fel sau altul pentru că în fiecare zi este o discuție urâtă despre asta”, a declarat Crin Antonescu.

Fostul lider PNL, interzicerea candidaturii lui Georgescu nu i-ar fi de ajutor

Întrebat dacă o posibilă interzicere a candidaturii lui Călin Georgescu i-ar fi de ajutor, el a răspuns: „Nu, în niciun caz. Eu am spus în repetate rânduri, noi am avut niște voturi, în mod cert acum există niște oameni care doresc să-l voteze pe dl Georgescu și acum treaba asta trebuie tranșată la vot, pentru că altfel rămânem cu o rană la nivelul societății, totuși 20% să luăm ășa grosso modo nu e puțin, și atunci nu e bine, deci eu asta vreau”.

Crin Antonesscu a mai declarat: „Eu vreau alegeri cu Georgescu, cu Șoșoacă dacă se poate, cu Simion dacă dorește să candideze și să tranșăm prin vot”, a adăugat prezidențiabilul coaliției de guvernare.