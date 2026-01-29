Antisemitism în creștere în mandatul lui Mamdani. Sinagogă din Brooklyn, atacată cu o mașină

Un bărbat a fost arestat miercuri seara în cartierul Crown Heights din Brooklyn, după ce a intrat de mai multe ori cu un autoturism într-o intrare laterală a sinagogii Chabad Lubavitch World Headquarters, în timpul unei celebrări religioase care a atras mii de persoane din întreaga lume, potrivit New York Post..

Incidentul este investigat de autorități, iar poliția din New York analizează circumstanțele producerii acestuia.

Potrivit imaginilor video apărute pe rețelele sociale, un autoturism Honda Sedan de culoare gri, cu numere de înmatriculare din statul New Jersey, a mers în marșarier și a lovit de cel puțin patru ori ușile unei intrări laterale ale clădirii situate pe Eastern Parkway.

Impactul a avut loc în jurul orei 20:45, moment în care poliția a primit un apel privind o „coliziune cu un vehicul”.

Ofițerii sosiți la fața locului au constatat că ușile de la intrarea pe o rampă înclinată fuseseră scoase din balamale. Ulterior, șoferul a ieșit din autoturism, iar martorii l-au indicat polițiștilor drept persoana aflată la volan. Bărbatul a fost reținut fără a se înregistra incidente suplimentare.

În imaginile video se poate auzi cum șoferul le spune unor martori: „Nu știu, a alunecat! A alunecat!”, susținând că vehiculul nu a fost controlat intenționat. Surse din rândul anchetatorilor au precizat că bărbatul a declarat poliției că ar fi existat o problemă mecanică și că nu a făcut afirmații cu caracter terorist după ce a fost reținut.

Comisarul Jessica Tisch a anunțat, într-o conferință de presă susținută în cursul nopții, că incidentul este analizat de unitatea pentru infracțiuni motivate de ură din cadrul New York Police Department.

La fața locului a intervenit și echipa pirotehnică a poliției, care nu a descoperit materiale explozive în vehicul.

Reprezentantul sinagogii, Yaacov Behrman, a declarat că în momentul incidentului clădirea era plină, pentru că se desfășura celebrarea Yud Shevat, o zi importantă din calendarul comunității Chabad.

„Sunt mii de studenți aici și zeci de mii de vizitatori în zonă. Este o zi foarte importantă și sinagoga era foarte plină la acel moment”, a spus acesta.

Nu au fost raportate persoane rănite, iar clădirea a fost evacuată preventiv după impact.

Autoritățile municipale au anunțat că vor crește prezența forțelor de ordine în jurul lăcașurilor de cult din toate cele cinci cartiere ale orașului.

„Newyorkezii vor observa o prezență uniformizată sporită, inclusiv resurse specializate și, unde este cazul, echipe de intervenție”, a declarat Jessica Tisch.

Primarul Zohran Mamdani a participat la conferința de presă și a afirmat că este „ușurat că nimeni nu a fost rănit” și că „orice amenințare la adresa unei instituții religioase trebuie tratată cu maximă seriozitate”.

De asemenea, procurorul general al statului New York, Letitia James, a declarat că biroul său va colabora cu poliția pentru investigarea incidentului, menționând că evenimentul a avut loc în timpul unei sărbători religioase la care au participat mii de persoane.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au comunicat, până în prezent, un posibil motiv oficial al faptelor.