Anna Wintour, protagonista unui nou serial. Pe ce platformă poate fi vizionat

România. Anna Wintour, alături de alți mari editori ai prestigioasei publicații Vogue, este protagonista unui nou serial, care va putea fi urmărit pe Disney+.

Disney+ a anunțat premiera noului serial original In Vogue: Anii '90 / In Vogue: The 90s, care va debuta pe 13 septembrie cu primele trei episoade, urmate de alte trei episoade pe 20 septembrie. Acest serial oferă o incursiune captivantă în lumea modei din anii '90, explorând evoluția și influența industriei prin perspectivele unor figuri emblematice din revista Vogue, inclusiv Hamish Bowles, Edward Enninful, Tonne Goodman și Anna Wintour.

In Vogue: Anii '90 este rezultatul unei colaborări între Raw și Vogue Studios, aducând în prim-plan detalii fascinante despre acea decadă definitorie pentru modă. Serialul se centrează pe modul în care stilul și cultura au fost influențate de tendințele și personalitățile din acea perioadă, fiind o resursă valoroasă atât pentru pasionații de modă, cât și pentru cei interesați de istoria culturii pop.

Printre producătorii executivi ai acestui proiect se numără nume cunoscute precum Liesel Evans, Jonathan Smith, Helen Estabrook, Sarah Amos, Mark Guiducci și Agnes Chu. De asemenea, Hamish Bowles, Edward Enninful, Tonne Goodman și Anna Wintour contribuie ca producători executivi, asigurând autenticitatea și profunzimea narativă a serialului. Această echipă de producție promite să aducă un omagiu detaliat și bine documentat unui deceniu crucial pentru lumea modei.

Ce prezintă noul serial cu Anna Wintour

In Vogue: Anii '90 este o incursiune fascinantă în lumea modei dintr-un deceniu care a marcat o schimbare radicală în industrie. Fiecare episod din acest serial în șase părți explorează momente esențiale, de la influența Hollywood-ului și stilul grunge, până la impactul Gala Met și expansiunea globală a modei americane. Această serie promite să ofere spectatorilor o înțelegere profundă a evoluției și transformărilor din modă, printr-o poveste captivantă despre cum anii '90 au redefinit esteticile și tendințele.

Pe parcursul seriei, Disney+ aduce în prim-plan perspective valoroase de la personalități de top din modă, film și politică, oferind o viziune completă asupra influențelor și schimbărilor din acea perioadă. Cu interviuri și relatări de la figuri marcante din industria modei și nu numai, In Vogue: Anii '90 își propune să dezvăluie impactul durabil al acestor ani asupra stilului contemporan și asupra culturii globale.

Disney+, Hulu şi Max au lansat un pachet comun în SUA

Un nou pachet comun lansat de serviciile de streaming Disney+, Hulu și Max le oferă utilizatorilor din SUA oportunitatea de a accesa conținutul tuturor celor trei platforme la un preț redus. Disponibil începând de acum pentru 17 dolari pe lună, acest pachet combină serviciile de streaming oferite de Warner Bros. Discovery (Max), Disney+ și Hulu, generând economii considerabile pentru abonați comparativ cu achiziționarea fiecărui serviciu separat, care ar costa 26 de dolari pe lună. Versiunea cu reclame este cea mai accesibilă, dar există și opțiuni pentru cei care doresc să evite publicitatea, informează publicația americană Variety.

Într-o mișcare similară, Comcast a introdus un pachet pentru clienții Xfinity, care reunește Netflix, Peacock și Apple TV+. Acest pachet competitiv reflectă tendința generală a pieței de streaming de a oferi soluții mai convenabile și mai economice pentru consumatorii care doresc să acceseze mai multe platforme.