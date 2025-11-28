ANM anunță dublarea precipitațiilor. Departamentul pentru Situații de Urgență, ședință urgentă cu prefecții și IGSU

Autoritățile au fost convocate de urgență după ce ANM a anunțat că România urmează să fie afectată de precipitații care ar putea fi chiar duble față de valorile obișnuite. Prefecții și șefii inspectoratelor pentru situații de urgență din toate județele au participat vineri la o videoconferință organizată la sediul Ministerului Afacerilor Interne, conform unui anunț făcut de Departamentul pentru Situații de Urgență.

Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că întâlnirea s-a desfășurat vineri după-amiază, la sediul Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit comunicării DSU, la discuții au participat vicepremierul și ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, secretarul de stat și șeful DSU, dr. Raed Arafat, subsecretarul de stat Adrian Petcu și directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu.

Instituțiile Prefectului și inspectoratele județene pentru situații de urgență din întreaga țară au fost conectate prin videoconferință. Mesajul oficial transmis pe Facebook de DSU menționează:

„În această după-amiază, la sediul MAI, din dispoziția Vicepremierului, Ministrul Afacerilor Interne, domnul Cătălin Predoiu, Secretarul de Stat, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, domnul dr. Raed Arafat, împreună cu Subsecretarul de Stat, domnul Adrian Petcu și cu Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, doamna Elena Mateescu, au susținut o videoconferință cu Instituțiile Prefectului și inspectoratele județene pentru situații de urgență de la nivel național”.

Conform DSU, întâlnirea a fost convocată pe fondul „posibilelor efecte meteorologice care pot apărea în perioada următoare, caracterizate prin dublarea cantităților de precipitații”. Reprezentanții MAI au transmis structurilor operative indicații precise, astfel încât acestea să fie pregătite pentru intervenții rapide în cazul unor situații de urgență generate de fenomene meteo extreme.

Printre directivele transmise s-au numărat recomandări pentru menținerea tehnicii de intervenție în stare optimă și pentru mobilizarea personalului în vederea unui răspuns cât mai rapid în teritoriu.

La finalul mesajului publicat de DSU se precizează că MAI, DSU și IGSU monitorizează în mod permanent evoluția fenomenelor meteorologice.

Autoritățile dau asigurări că sunt pregătite să intervină dacă situația se agravează, iar populația ar putea fi afectată de cantitățile mari de precipitații anunțate.