Cod galben de ploi în opt județe. Zonele vizate de vreme rea

Vremea din următoarele zile va aduce schimbări semnificative în aproape toate regiunile, cu precipitații variate, vânt intens și temperaturi în scădere. Opt județe sunt vizate de un Cod galben de ploi, avertizare emisă de meteorologi și valabilă de astăzi până sâmbătă dimineață. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis atât o informare de vreme severă, cât și o atenționare pentru precipitații însemnate cantitativ, care vor afecta zone extinse din România.

Conform ANM, în intervalul 28 noiembrie, ora 10:00 – 30 noiembrie, ora 20:00, se vor produce ploi în cantități importante, însoțite pe alocuri de lapoviță, ninsoare și intensificări ale vântului, ceea ce va accentua senzația de rece.

Precipitațiile vor cuprinde treptat aproape toată țara, iar în zonele montane, mai ales în creste, acestea vor cădea preponderent sub formă de lapoviță și ninsoare.

Estimările meteorologilor arată că până duminică seară se pot acumula 10–25 l/mp de apă, iar în sudul și sud-estul teritoriului, precum și în Carpații Meridionali, valorile pot urca la 35–45 l/mp și, local, chiar la 60–80 l/mp.

În regiunile sudice și sud-estice, vântul se va intensifica temporar, cu rafale ce vor atinge în general 45–50 km/h. În sud-est, răcirea vremii va fi resimțită încă de vineri.

Atenționarea Cod galben este în vigoare între 28 noiembrie, ora 10.00, și 29 noiembrie, ora 10.00. Vizate sunt zonele montane și deluroase din județele Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău, sudul județului Hunedoara și zona de munte a județului Mehedinți.

Aici se vor înregistra ploi semnificative, cu acumulări estimate la 20–30 l/mp, iar izolat se pot depăși 40 l/mp.

„În zonele montane așteptăm ca și astăzi să fie o vreme cu multe precipitații, în special în zona Carpaților Meridionali, respectiv în zona montată și deluroasă Dolj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău, precum și partea de sud a județului Hunedoara și zona de munte a județului Mehedinți. Aici așteptăm ca pe tot parcursul zilei de astăzi și la noapte să plouă, să se acumuleze 20-30 l/mp, izolat peste 40 de litri pe metru pătrat și pe crestele cele mai înalte e posibil ca precipitațiile să fie sub formă de lapoviță și ninsoare”, a declarat Florinela Georgescu, director prognoza ANM la Digi24.

În Capitală, vineri și sâmbătă se vor înregistra cer acoperit și ploi moderate, iar vântul va sufla temporar cu intensificări, atingând 40–45 km/h la rafală.

Temperaturile maxime vor urca până la 7–8 grade Celsius, în timp ce noaptea valorile minime se vor situa între 5 și 6 grade. Duminică, norii vor persista, iar în primele ore ale zilei va mai ploua slab, cu vânt redus și o maximă apropiată de 7 grade.

Bucureștiul se află, în perioada 28 noiembrie, ora 10:00 – 30 noiembrie, ora 20.00, sub incidența unei informări meteo privind ploi importante cantitativ, intensificări de vânt și răcirea vremii.