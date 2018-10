Ca și în anii anteriori, dezbaterii măsurilor ce trebuiau luate după Tragedia de la Colectiv i s-a preferat bocirea ipocrită a victimelor. România lui Cristoiu

La intrarea în Biblioteca Academiei Române un geam de o mărime considerabilă găzduiește anunțuri și afișe astfel lipite încît cel care deschide ușa să afle cu acest prilej despre nu știu ce lansare de carte sau despre nu știu ce sindrofie științifică urmată, în stil românesc, de ceva d-ale gurii.





De mai mult timp, printre aceste afișe îți atrage privirea și unul conținînd un avertisment:

Acest spațiu funcționează fără autorizație de securitate la incendiu. Limbajul administrativ sec dă seamă de o realitate provocatoare de emoții gata să se transforme în leșinuri.

Spațiul e Biblioteca Academieii. Cu sala de lectură în care noi, cititorii, plecăm liniștiți în trecut convinși că dinspre prezent, cel puțin în sală, nu ne pîndește nici un pericol. Cu depozitele, birourile, atelierele în care lucrează, potrivit progamului de salariat, sute de persoane.

Toate aceste ființe vii sînt avertizate, chiar de la intrarea în clădire, că în orice moment pot fi victimele unei tragedii fatale în cazul unui spațiu care funcționează fără autorizație la incendiu.

Cînd am dat ochii întîia oară cu acest afiș mi-am zis că e o glumă. După ce am aflat că nu e glumă, că pompierii, după verificările de rigoare, au obligat instituția să se dea în vileag prin acest afiș ca una lipsită de măsurile cerute de evitarea unei incendiu devastator, am socotit că afișul va fi scos după cîteva zile. Mi-am zis:

Pompierii i-au luat pe nepregătite pe cei de la BAR. Cei de la BAR au pus afișul, dar în cîteva zile se vor grăbi să ia măsurile în urma cărora afișul va fi scos ca în conflict cu adevărul.

Ei bine, afișul e și azi pe geamul BAR. De fiecare dată cînd intru simt nevoia să-mi fac cruce. Gestul celui care își încredințează soarta în mîna lui Dumnezeu. La o adică, la un incendiu, singurul care mă poate salva e Dumnezeu, managerul celui mai mare SMURD din istoria umanității.

Un afiș identic, pus tot de pompieri, poate fi văzut la un Mega image de pe Bulevardul Magheru. Aici însă afișul e plantat la ieșirea de la casă. Avînd în vedere că de aici pînă la ușă mai e puțin, simți nevoia să-ți faci cruce fericit că n-a izbucnit nici un incendiu în timp ce rătăceai la etaj în căutarea unui produs.

Pe 30 octombrie 2018, amintindu-și că în urmă cu trei ani a avut loc Tragedia de la Colectiv, Radio România Actualități consemna nu fără stupoare:

„La trei ani de la tragedia de la Colectiv, România este încă plină de baruri, cluburi, pensiuni sau malluri, care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu. Pompierii spun, în cel mai recent bilanţ, că sunt peste 3.200 de astfel de unităţi în toată ţara, care nu îndeplinesc nici măcar cerinţele pentru avizare. În plus, 280 de cluburi precum Colectiv nu au autorizaţie de securitate la incendiu.”

Știrea m-a mai liniștit. Nu sînt singurul român care intră zilnic într-o clădire amenințată în orice clipă de un incendiu ivit și amplificat de absența măsurilor de securitate.

N-am nici o îndoială că peste tot unde instituțiile publice funcționează fără autorizație de securitate la incendiu sînt lipite afișe prin care posibilele victime sînt avertizate că intră în clădirea respectivă pe cont propriu. În timp ce fotografiam afișul de la BAR, un coleg de sală de lectură m-a liniștit în privința opțiunii mele pentru BAR chiar dacă îi lipsește autorizația de securitate la incendiu. Un afiș identic e și la Biblioteca Națională.

Cum s-a ajuns la această formă fără fond? Cum de e posibil în România care vrea să scape de blestemul lui Caragiale această situație absurdă, greu de conceput și într-o ficțiune:

Absența măsurilor de securitate în caz de incendiu n-au dus la preocuparea de a le lua, ci la preocuparea de a pune un afiș prin care cei care folosesc spațiul respectiv să fie avertizați că nu s-a luat nici o măsură. Una e să mori ars fără a ști că așa se va întîmpla în cazul unui incendiu și alta e să mori ars știind că așa se va întîmpla din chiar clipa în care ai pășit în clădire. Răspunsul e simplu.

După Tragedia de la Colectiv România a cunoscut un hei-rup al măsurilor luate pentru a preîntîmpina astfel de tragedii în viitor. Și pentru că tragedia de la Colectiv a fost pusă și pe seama funcționării clubului fără autorizație de incendiu, pompierii au purces la controale în toate clădirile care găzduiesc acțiuni cu publicul. Ar fi fost normal ca, după controale, instituțiile respective să ia măsurile cerute de pompieri pentru a beneficia de autorizație de incendiu. Instituțiile n-au luat. Au afișat în schimb, potrivit legii, avertismente prin care cei care intră sînt avertizați că o fac pe cont propriu.

Avem astfel un exemplu, un exemplu grăitor, de felul românesc în care s-au transpus în practică lecțiile trase din tragedia de la Colectiv.

E singurul caz în care după trecerea heirupului de la început, nu s-a mai făcut nimic din ceea ce ar fi trebuit să se facă pentru a preîntîmpina tragedii precum cea de la Colectiv?

După tragedie, din cîte ne amintim, Klaus Iohannis a convocat la Cotroceni reprezentanți ai celor care protestau în Piață cerînd măsuri urgente în toate domeniile impuse de lecția Colectiv.

