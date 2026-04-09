Anghel și Edward Iordănescu, omagiu lui Mircea Lucescu la Arena Națională. Îndemnul primit din partea lui Răzvan Lucescu

Anghel Iordănescu și Edward Iordănescu, foști selecționeri, au mers joi la Arena Națională, unde i-au adus un omagiu lui Mircea Lucescu. „A fost un om care s-a născut, a trăit şi a murit pentru fotbal”, a afirmat Edward Iordănescu, la un post TV.

Cei doi, tată și fiu, au stat de vorbă câteva minute cu Răzvan Lucescu, fiul antrenorului, aflat la catafalc alături de fiul său, Matei. Ulterior, după ce au depus o coroană de flori din partea familiei, antrenorul naționalei din 1994 - World Cup USA a oferit mai multe declarații.

„Pentru mine personal, este un moment – mă vedeți împreună cu familia – este un moment în care vrem să ne luăm rămas bun de la un titan al fotbalului românesc, de la un monument al fotbalului românesc. Fotbalul românesc pierde astăzi un fost mare tricolor, un jucător de excepție, dar în același timp și unul dintre antrenorii cu care noi toți ne-am mândrit, ne-a dus multe satisfacții, bucurii și, din acest punct de vedere, îl consider înțeleptul fotbalului românesc”, a afirmat Anghel Iordănescu.

Edward Iordănescu, fiul fostului antrenor, a spus că tatăl său este foarte afectat de pierderea lui Mircea Lucescu.

„A fost un om care s-a născut, a trăit şi a murit pentru fotbal. A modelat generaţii şi s-a dedicat total. Sper ca noile generaţii să se uite mai atente şi să se inspire de la astfel de oameni. Tata este efectiv la pământ. Răzvan ne-a prins de mâini şi ne-a spus: Petreceţi cât mai mult timp împreună”, a afirmat acesta, la Digi 24.

Mircea Lucescu a murit marți, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, fiind internat pe data de 29 martie. Ultimul său meci pe banca naționalei a avut loc pe 26 martie, când România a pierdut în fața Turciei, în barajul pentru Cupa Mondială.

Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus miercuri la Arena Națională, iar cei care l-au apreciat își pot lua rămas bun până joi, la ora 20.00. Înmormântarea va avea loc vineri, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.