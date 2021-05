Angelina Jolie s-a lăsat acoperită de albine, într-o campanie de conștientizare a riscurilor de dispariție a acestor insecte. Vorbind pentru National Geographic , actrița a explicat că a fost sfătuită să nu facă duș în perioada premergătoare filmării axate pe mediu. Potrivit lui Jolie, a avea prea multe mirosuri cum ar fi de la șampon și săpun, ar fi fost confuz pentru micuțele albine.

Vedeta de 45 de ani, a povestit că a fost atât de amuzant să nu te speli cu trei zile înainte: „Dacă ai toate aceste parfumuri de la șampoane, parfumuri şi alte lucruri diferite, albina nu știe ce ești”.

Angelina Jolie a fost declarată „nașa” albinelor

Angelina Jolie: „Rămânem fără albine. Sunt anumite specii care au dispărut sau sunt pe cale de dispariție. Albinele sunt cruciale pentru Pământ, pentru tot. Toate lucrurile sunt conectate. Ființele care ajută la polenizare sunt vitale pentru viața noastră. Trebuie să înțelegem din punct de vedere științific ce se întâmplă dacă rămânem fără albine”, a declarat vedeta.

Hang this picture of Angelina Jolie where it belongs, in the Louvre pic.twitter.com/SBybi49gHo — Liv Marks (@OliviaLilyMarks) May 20, 2021

Jolie a mai dezvăluit că și-a „astupat nasul și urechile pentru a opri albinele să intre, deși nu a reușit să oprească o albină obraznică să se urce sub rochie: Am tot simțit-o pe genunchi, pe picior și apoi m-am gândit: „Oh, acesta este cel mai prost loc unde să mă înțepi”. Şi continuă: A rămas acolo tot timpul când făceam filmările. Și apoi, când am dat jos toate celelalte albine aflate pe mine, am ridicat fusta și ea a plecat.

Jolie militează de mai mult timp pentru protecția insectelor: „Pierdem albinele, avem anumite specii care s-au stins, şi se sting. Trebuie să fii mai conștient cu privire la substanțele chimice și la defrișări. Sun lucruri pe care oamenii le pot face. Nici măcar nu trebuie să ai pământ, dar poți considera că faci parte din program”, mai spune Angelina Jolie.

Angelina Jolie este o ambasadoare a luptei pentru viața albinelor. Recent, actrița a fost numită „nașă” a programului Women for Bees, lansat de Guerlain și UNESCO. În cadrul acestui program, Angelina Jolie va lua parte la o sesiune de instruire în apicultură, vreme de 30 de zile, în Provence, Franța, potrivit unilad.