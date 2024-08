Monden Angelina Jolie la Veneţia, în rolul Mariei Callas: „Nu mai cântasem niciodată, nici măcar la karaoke”







Divină și inaccesibilă, Angelina Jolie a sosit la hotelul Lido din Veneția, pentru Festivalul Internațional de Film, scrie La Stampa.

Angelina Jolie: N-am mai cântat, nici măcar la karaoke

„Nu cântasem niciodată înainte de acest film, nici măcar la karaoke”, a mărturisit vedeta americană în timpul conferinței de presă de prezentare a filmului „Maria”, aflat în competiție la cea de-a 81-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția, în care o interpretează pe Maria Callas.

„M-am apropiat de Callas ascultând-o, există înregistrări în care predă și am fost privilegiată să o am ca profesoară. Apoi exersezi, exersezi mult – a continuat Jolie – am exersat şapte luni pentru că atunci când lucrezi cu Pablo (Larrain, regizorul, n.red.) nu faci nimic la jumătate.

Prima dată când am cântat erau şi copiii mei acolo, închiseseră ușile pentru că eram jenată, nervoasă, tremuram”, a mai spus actrița.

„Îi împărtășesc vulnerabilitatea mai mult decât orice altceva”

„M-am catapultat în muzica și opera Mariei, creând un feeling incredibil. A fost o călătorie minunată”, a adăugat Jolie.

„Sunt multe lucruri pe care nu le voi spune în această încăpere, pe care probabil le știți, sau le presupuneți. Felul în care m-am raportat la ea, poate a fost o surpriză, probabil că era o parte extrem de delicată a sa. Îi împărtășesc vulnerabilitatea mai mult decât orice altceva”.

Jolie: A fost terapia de care nu știam că am nevoie

Pentru Jolie a învăța să cânte muzică de operă a fost „terapia de care nu știam că am nevoie”.

„Habar n-aveam cât de mult ţineam în mine și nu externalizăm. Astfel, provocarea nu a fost doar una tehnică, a fost experiența emoțională de a-mi găsi vocea, de a fi în corpul meu, de a mă exprima”, a mai declarat vedeta americană.

Angelina Jolie a apărut în faţa jurnaliştilor îmbrăcată într-o rochie elegantă neagră. Alături de ea s-a aflat regizorul Larraín și colegii săi, actorii italieni Pierfrancesco Favino și Alba Rohrwacher.

(Traducerea: Cătălina Păunel, RADOR RADIO ROMÂNIA)