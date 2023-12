Maria Callas – geniul artistic dar pe care viața a pus-o mereu în planul al doilea! Ce destin dramatic a avut marea stea de origine greacă?

Cecilia Sophia Anna Maria Kalogeropoulou s-a născut acum un secol pe 2 decembrie 1923, în Manhattan, New York. A fost fiica unei familii de imigranți greci, Gheorghiou Kalogeropoulos și Evangelia Dimitriades care din 1929 au avut o farmacie în Manhattan și au purtat un nume americanzat, Callas.

Maria Callas -La Divina a pornit de jos în Atena, pe calea succesului

Viața Mariei Callas a fost tragică. A stat 22 de zile în comă în copilărie după un accident de mașină, în 1928. În 1937, în Grecia, aflată în plină dictatură, când Mary Callas avea 14 ani, mama ei se desparte de tatăl ei și își ia fiica la Atena. Cu greu ajunge mica Mary să ia lecții de solfegiu pentru că deși cânta, iar accidentul nu a marcat-o deloc ca performanțe fizice sau intelectuale. nu avea voce lucrată. A fost refuzată ca studentă la Conservatorul Național Grec, dar din 1937, se pregătește cu Maria Trivella și în 1938, ajunge la Conservator. În 1039, are primul rol într-un spectcol pentru studenți, Santuzza din opera Cavaleria Rusticana. Cariera sa va avea 35 de ani, cu întreruperi.

Protectoarea ei, Maria Trivella reușește să îi găsească Mariei Callas poziția potrivită vocii sale, aceea de soprană dramatică. Maria Callas era o tânără minionă, grăsuță și cu ochelari cu dioptrii mari pentru miopie.

Maria Trivella și-a amintit de debutul ei, într-un interviu din 1957

„O studentă model, fanatică, fără compromisuri, dedicată trup și suflet studiului. Progresul său era fenomenal. Studia cinci sau șase ore pe zi… În șase luni, cânta cele mai dificile arii din repertoriul internațional de operă cu o muzicalitate extraordinară. Avea o metodă franțuzească, care plasa vocea în nas, mai degrabă nazală… iar problema mea era că nu aveam tonuri joase, care sunt esențiale în belcanto… Iată unde am invățat tonurile joase”,

Ulterior, la Conservator, s-a pregătit cu aceea care a șlefuit-o pe deplin, Elvira de Hidalgo.

Callas, marile scene ale lumii și bărbații din viața ei

În anii 40, Maria Callas avea Grecia (în perioada 1942-1945) la picioare. În „Norma” de Bellini strălucise și visează să plece la New York, la Metropolitan, Petrece aproape 2 ani în SUA. În 1945, apare la New York, în 1947, la Chicago, dar constată că mai are de lucrat la voce și revine în 1947 în Europa, mai exact în Italia, pe care o cucerește.

Din 1949, va fi căsătorită cu Giovanni Batista Meneghinni care o va impresaria artistic.

Un deceniu mai târziu, invitată de celebrul armator grec Aristotel Onassis pe yachtul său Christina, ancorat lângă Insula Skorpios, Maria Callas se îndrăgostește de el, deși Onassis era căsătorit cu fiica unui armator , Athina Livanos din 1946, căruia îi preluase flota de vase. Ea se desparte de soțul ei, la fel și el, dar cei doi nu se căsătoresc vreodată, deși sunt amanți oficial și idila lor e pe prima pagină a tabloidelor mondiale.

Până în 1965, sunt cel mai vânat cuplu din lume, iar succesele ei scenice o fac o adevărată regină a scenei. Numai că vocea începe să o lase. Apogeul este rolul din Tosca, de la Metropolitan Opera din New York. Un incident la Roma, cu Norma de Bellini în actul doi arată că era în suferință. La Londra tot atunci, apare pentru prima dată într-o operă, cu Tosca.

Onassis o schimbă pe Callas cu Jacqueline Kennedy

Aristotel Onassis vrea să îi arate rivalului său Stavros Niarchos că ar putea să o ia de soție pe cea mai cunoscută văduvă a momentului, văduva lui JF Kennedy, liderul american asasinat pe 22 noiembrie 1963, la Dallas.

Maria Callas e devastată, nu mai are voce, este părăsită. Abia în 1973-1974, când deja Onassis era bolnav (nu mai erau de mult împreună), mai urcă pe o scenă, tocmai în Japonia, la Sapporo, apoi iese din viața publică. Onassis moare la 15 martie 1975, la Neuilly sur Seine lângă Paris.

Maria Callas trăia și ea la Paris și se pare că a fost devastată de pierderea fostului iubit. Nici azi nu se știe în ce context, în 1977, la 16 septembrie, la aproape 54 de ani, Maria Callas a decedat. Pe certificatul de deces, a apărut drept cauză un infarct miocardic.

Numele ei va rămâne veșnic în memoria melomanilor, artiștilor și criticilor de operă. Ca și tumultuoasa ei iubire pentru Onasssis, ca și statutul ei de a doua femeie în viața unei celebrități deși, pe scenă. a fost o celebritate în adevăratul înțeles al cuvântului.