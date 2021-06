Institutul Național de Statistică a comunicat noi informații cu privire la domeniul în care se câștigă cele mai mari salarii din România. Nu este vorba nici de profesiile din domeniul medical și nici din domeniul IT. Sectorul în care se câștigă cei mai mulți bani nu are nicio legătură cu aceste două sfere de activitate.

De unde vine surpriza

Potrivit ultimelor informații publicate de Institutul Național de Statistică (INS), surpriza vine din partea transportului aerian. Controlorii de trafic aerian câștigă cele mai mari salarii din România.

”Pe prima poziție în topul salariilor în România se află controlorii de trafic aerian, care câștigă până la 571 de mii de lei pe an. Pe locul doi în comparație cu aceștia sunt angajații din IT, care se bucură de un salariu ce ajunge la 113 mii de lei pe an. Pe locul al treilea sunt experții în ingineria aerospațială, cu 111 mii de lei pe an”, arată comunicările INS.

Domeniul IT ocupă locul II în clasament

INS spune că, după controlorii de trafic aerian, cele mai bune salarii le câștigă inginerii în Petrol și Gaze. Salariile acestor pot să atingă suma de 232.800 de lei, anual.

Inginerii în Petrol și Gaze se ocupă de dezvoltarea tehnologiilor pentru extragerea petrolului şi a gazelor din zăcăminte naturale.

De asemenea, potrivit INS, în clasamentul celor mai bine plătite meserii sau profesii din România intră: angajații din domeniul bancar, medicii primari și avocații din companiile multinaționale.

În topul celor mai bine plătite domenii de activitate din România se numără sectorul bancar, sectorul medical și cel de avocatură. Astfel, salariații din sectorul bancar pot câștiga 140.000 de lei anual, în timp ce medicii primari pot să încaseze un salariu anual de 150.000 de lei. Avocații care activează în companiile multinaționale încasează și 175.000 de lei anual.

Ce funcții sunt cel mai bine plătite în IT

Clasamentul Codecool arată, spre deosebire de INS, că domeniul IT se află pe locul II în clasamentul celor mai bine plătite meserii, conform impact.

În domeniul IT, cel mai ridicat salariu îl câștigă angajații cu funcția de Senior Software Engineer. Salariul unui astfel de angajat se situează între 72.000 de lei şi 113.000 de lei. Funcția de Front-end Developer este plătită cu 60.000 de lei și poate ajunge la 108.000 de lei pe an.

