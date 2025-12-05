Kickboxerul Andrei Stoica, răspuns la criticile primite după participarea la Cotroceni: Să le fie rușine

Andrei Stoica, kickboxer cunoscut din România, a participat la recepția de Ziua Națională organizată la Palatul Cotroceni, iar prezența sa a stârnit critici și jigniri, sportivul spunând ulterior că este dezamăgit de comentariile primite. „Mulți își doresc măcar o dată să primească o astfel de invitație. Să vadă cum este, cum decurge un moment oficial dedicat țării lor. Eu asta am făcut”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Andrei Stoica a transmis că nu a fost „susținut niciodată de vreun partid sau om politic” și a subliniat că nu se implică în politică și nu reprezintă nicio tabără.

„Am dat curs unei invitații oficiale, pentru prima oară în viața mea, la un eveniment dedicat României. Atât”, a spus el.

Potrivit sportivului, la eveniment au participat, „oameni din toate zonele”. „Jurnaliști care critică puterea zilnic, oameni de presă cu opinii total diferite, sportivi, oameni de afaceri, invitați străini, ambasadori, americani și multe alte delegații”, a mai spus acesta, adăugând că nimeni „nu i-a acuzat de «interese»” pe cei enumerați anterior.

Astfel, în acest context, sportivul s-a întrebat: „Cum ajunge un sportiv care a făcut sacrificii ani de zile pentru România să fie jignit pentru că a răspuns unei invitații oficiale? Ce legătură are asta cu caracterul meu sau cu munca mea?”.

„Să le fie rușine tuturor celor care m-au jignit. Nu este normal. În ce lume trăiți să credeți că cineva «ia bani» doar pentru că merge la o recepție de Ziua Națională? Este un eveniment oficial al României, nu un eveniment politic”, a mai scris acesta.

„Mulți își doresc măcar o dată să primească o astfel de invitație. Să vadă cum este, cum decurge un moment oficial dedicat țării lor. Eu asta am făcut”, a mai spus acesta.

Sportivul a declarat că îi este rușine de modul în care unii dintre critici au ales să se exprime. „La un moment dat, toată zona asta de jigniri și catalogări de pe social media va trebui reglementată. Nu poți să arunci acuzații la întâmplare doar pentru că ai o frustrare sau o părere despre altcineva”, a mai afirmat acesta.

El a adăugat: „Am reprezentat România toată viața, în ring și în afara lui. Am ridicat un steag, nu o culoare politică. Cine vrea să înțeleagă, înțelege. Eu merg înainte cu același respect pentru țară și pentru oamenii mei”.