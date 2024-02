Sport Dezbaterea momentului în tenis. Una dintre cele mai cunoscute lovituri a dispărut







Andrei Pavel alături de Victor Hănescu și alți experți din tenis au comentat despre evoluția sportului în alb. Sportivii au observat că niciun jucător din noua eră nu lovește reverul cu o mână. Un procedeu complicat, dar extrem de elegant.

Experții din tenis printre care și Andrei Pavel și Victor Hănescu au comentat pe marginea subiectului de actualitate din sportul în alb, și anume: dispariția din Top 10 a jucătorilor care execută reverul cu o mână.

Andrei Pavel, despre reverul cu o mână

Pentru a doua săptămână la rând, în Top 10 ATP nu este prezent niciun jucător care să lovească reverul cu o mână. Jucătorul grec, Stefanos Tsitsipas a ieșit din topul menționat, pe 19 februarie, după o prezență neîntreruptă de cinci ani.

„Tot ce e legat de felul cum joc îl am de la mama. Reverul cu o mână e de la ea. În prezent nu mai sunt multe sportive în circuit cu asemenea backhand, dar al ei era foarte frumos, cea mai bună lovitură, pe care o folosea eficient. E ceva ce cred că și pentru mine reprezintă unul dintre punctele forte", a explicat actualul număr 12 ATP.

Următorul jucător care lovea reverul cu o mână, ieșit și el din top 10, este Grigor Dimitrov, jucător care a deprins tainele tenisului de la tatăl său.

„Reverul cu o mână l-am deprins de la tatăl meu. De fapt, de la el am învățat tot ce știu, toată tehnica. Nici n-aș ști să lovesc cu două mâini, n-am încercat niciodată”, mărturisea Grigor Dimitrov.

„Îți e mai ușor să dai cu două mâini de pe partea de rever”

Lovirea reverului cu o mână sau mai exact dispariția acestui procedeu a dat naștere unei adevărate dezbateri în rândul celor mai valoroși jucători ai lumii. La cei 50 de ani, fostul număr 13 în ierarhia mondială, Andrei Pavel a explicat motivul pentru care sportivii aleg să folosească reverul dublat.

„Nu știu exact să spun de ce, dar, bineînțeles, reverul cu două mâini a crescut prin prisma mai multor factori, vârsta copiilor, rachetele... Când începi, îți e mai ușor să dai cu două mâini de pe partea de rever. Și antrenorii, în general, sunt mai puțini cei care îi învață pe copii lovitura cu o singură mână. E mult mai ușor și mult mai natural pentru un copil să apuce racheta cu două mâini. Acesta este unul dintre factori”, explică sfertfinalistul de la Roland Garros 2002.

Andrei Pavel: „Lovirea reverului cu o mână are anumite particularități”

Andrei pavel a explicat că reverul cu două mâini este mai degrabă un procedeu folosit în tenisul feminin, asta din cauza forței.

„La fete, chiar sunt foarte puțini antrenori care le îndrumă să joace cu o mână, asta din cauza forței. Dar și la băieți se gândesc mult și la lovitura de retur, cu două mâini poți să ai un control mai mare. Mie mi se pare că reverul cu o mână e o lovitură superbă și cred că, de multe ori, te ajută mai mult decât cea cu două mâini. Dar sunt anumite momente în care lovitura cu două mâini e mai sigură”, e de părere Andrei Pavel.

Fostul număr 13 mondial este de părere că lovirea reverului cu o singură mână are anumite particularități. Este un procedeu mult mai estetic care permite obținerea unor puncte spectaculoase, mai ales dacă jucătorul lovește de pe pooziții de deplasare, potrivit gsp.

„Sunt niște lovituri mai frumoase și mai estetice. Dacă te gândești la jucătorii care încă mai joacă acum cu o mână, dacă te uiți și la spectatori, și la cei care urmăresc... Unii ca Tsitsipas, Gasquet, Wawrinka impresionează. Uită-te și la Musetti, el e tânăr, joacă rever cu o mână și are calități să joace împotriva celor mai buni jucători din lume. E și Dimitrov, dar mie mi se pare că el folosește mult mai mult slice-ul decât lovitura obișnuită, periată, cu o mână”, spune Pavel.

Reverul cu o mână, un procedeu elegant dar complicat

Victor Hănescu o altă legendă a tenisului românesc, fost număr 26 mondial consideră că reverul cu o mână este un procedeu elegant, dar complicat. În plus, spune Hănescu, sunt puțini antrenori care știu să predea acest procedeu

„Un procedeu pe cât de elegant, pe atât de complicat. Cu cât tehnica e mai bună, este mai eficient, dar și din experiența mea, tot mai greu găsești un rever corect tehnic. Sunt puțini cei care știu să-l predea. Și e clar că se învață mult mai ușor cu două mâini încă de când ești copil.

E mult mai simplu și eficient și mai simplu de arătat. Reverul cu o mână este mult mai versatil, dar în condițiile în care procedeul este foarte bine executat. Am început cu o mână, știu că mi-a zis antrenorul de atunci: «Vezi, că tu o să fii înalt și o să te ajute cu o mână, că o să poți să lovești și mai departe de tine.

Așa am învățat. Am avut noroc să întâlnesc un specialist care să mă ghideze în direcția asta și să mă ajute ca toată cariera să am o lovitură bună de rever”, a explicat Hănescu.

Atât Hănescu, cât și Andrei Pavel l-au avut ca exemplu pe Ilie Năstase. Nasty a avut un rever cu o mână și un slice formidabil. Ilie Năstase a fost un exemplu pentru generațiile ultarioare.