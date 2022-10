Andrei Cordea de la FCSB, după meciul cu Silkeborg, pierdut cu un scor de 0 – 5: „Nu am nicio explicație, este foarte rușinos”

În plus, FCSB are programat un meci cu UTA Arad în curând, astfel că echipa are puțin timp la dispoziție pentru recuperare, pe lângă presiunea psihologică a meciului pierdut în mod detașat.

FCSB, înfrângere dură în meciul cu danezii de la Silkeborg

„La fel ca în tur, ne este rușine. Din cinci șuturi ne-au dat cinci goluri. Nu am nicio explicație, este foarte rușinos și încercăm să trecem peste, pentru că duminică avem un meci greu acasă. Am făcut un joc atât de bun cu West Ham, Anderlecht, nu știu, nu pot să zic nimic. Evident ca nu o să pot să dorm. În două zile o să avem meci cu UTA Arad, nu trebuie să stăm să plângem”, a declarat Andrei Cordea, care a primit nota 2 pentru prestația sa în meciul contra echipei Silkeborg.

De altfel, returul cu Silkeborg din grupele Conference League a început în mod dramatic pentru cei de la FCSB, căci Roș-albaștrii au primit două goluri în poartă în primele 16 minute ale meciului jucat la București, iar vinovatul principal al primului gol a fost chiar Andrei Cordea.

Andrei Cordea, văzut drept principalul vinovat al eșecului de pe Arena Națională

Danezii au marcat un gol pe Arena Națională, asta după ce Cordea a pierdut balonul. Mai mult, în minutul 10 al meciului, favoritul lui Becali a călcat mingea, ocazie de contraatac pentru echipa adversă. Astfel, Helenius l-a angajat pe Kusk, care a reușit să scape de fundașii gazdelor și de Târnovanu, înscriind un gol în poarta adversarilor, care era goală.

Confruntarea a contat pentru Grupa B a Conference League, etapa a 4-a. Golurile au fost înscrise de Kasper Kusk (12), Anders Klynge (16), Soeren Tengstedt (63) şi Sebastian Joergensen (68, 70).

„Cordea e demențial, ce să-i zic eu lui Cordea? El e Sfinxul. Ce pot să-i spun? Și fază de apărare, și unu contra unu, tot! N-ai ce. Spunea MM Stoica că, dacă îl vezi la antrenamente, zici că ăsta a devenit Messi, adică felul în care joacă unu contra unu”, îl lăuda Gigi Becali pe Andrei Cordea înainte de meci, conform Gsp.ro.