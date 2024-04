Monden Fosta parteneră a lui Bendeac, din nou fericită. Cine e alesul







Andreea Perju, actrița care s-a făcut remarcată în sketch-urile cu Mihai Bendeac, a fost căsătorită 13 ani cu Cristi Donciu, cu care are și două fetițe. Recent, blondina a recunoscut că are o nouă relație și că iubitul ei a apărut în viața ei la momentul potrivit.

Actrița a mai spus că a divorțat de soțul său pentru că nu se mai regăsea în relație și pentru că avea nevoie de o schimbare. La câteva luni după separare, ea și-a găsit fericirea.

Andreea Perju iubește din nou

„Partenerul meu mă sprijină și mă ajută mult pe plan personal. Asta și mi-am dorit, nu mi-am căutat un partener de business, mi-am căutat un partener de viață. L-am așteptat și am avut încredere că el a venit la momentul potrivit, lucru care s-a și întâmplat”, a povestit Andreea.

Apropiata lui Mihai Bendeac are un restaurant de opt ani care merge destul de bine. Ea a povestit că iubitul ei nu are treabă cu Horeca, dar că o ajută și o sprijină în orice. Aceasta a mai spus că noul partener este foarte atent la nevoile ei.

„Partenerul meu nu face parte din domeniul HoReCa, dar mă sprijină și mă ajută mult pe plan personal. Da, restaurantul îmi ocupă o bună parte din timp, dar îmi face plăcere să mă ocup. În acest moment, am ales să am două planuri importante: filmările și restaurantul. Am o echipă minunată la restaurant și știu că atunci când nu sunt acolo, lucrurile se întâmplă ca atunci când sunt acolo așa că mă duc liniștită la filmare” , a mai spus aceasta.

Fetițeie ei deja i-au cunoscut noul iubit

Actrița a mai declarat că fetițele ei deja l-au cunoscut pe noul iubit și că l-au acceptat. „Sunt foarte bine. Fetițele mele l-au cunoscut pe iubitul meu. Acest subiect este foarte personal și intim la care țin foarte tare. Eu și fetele vorbim foarte mult de când erau mici. Consider că această comunicare este extrem de importantă pentru dezvoltarea lor și pentru relația noastră. Ele au nevoie să simtă că au o legătură solidă cu mama lor. Vreau să simtă că pot veni să pună orice fel de întrebare fără să le fie rușine sau teamă”, a menționat actrița.

Cum le-a spus Andreea Perju fetițelor că divorțează

Andreea Perju a povestit și despre momentul în care le-a spus fetițelor ei că se desparte de tatăl lor. Ea a recunoscut că au trecut prin momente dificile și că au plâns. Aceasta a declarat că le-a fost alături și că le-a înțeles durerea.

„Eu cred că am gestionat situația destul de bine atunci, împreună cu tatăl lor. A fost un moment dureros pentru fiecare membru al familiei. În momentul în care m-am hotărât să fac acest pas mi-am asumat că pe lângă dinamica vieții mele pe care o schimb, am mai schimbat dinamica a încă trei vieți. Două dintre vieți sunt cele mai importante din viața mea.

Am vorbit mult, am vorbit și am fost alături în momentele dureroase. Am plâns împreună, am acceptat împreună ce s-a întâmplat. Le-am înțeles supărarea, le-am înțeles durerea și am fost tot timpul lângă ele, atât eu, cât și tatăl lor”, a mai dezvăluit Andreea Perju pentru Cancan.