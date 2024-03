Monden De ce a divorțat Oana Radu, cu adevărat. Detalii despre o relație de coșmar







Oana Radu a explicat de ce a divorțat Cătălin Dobrescu, dar și de ce n-a vrut să vorbească despre asta atâta timp. Artista a declarat că a avut o căsnicie foarte toxică și abuzivă și i-a sfătuit pe fani să nu accepte așa ceva niciodată.

Oana Radu, o căsnicie de coșmar

„Am încercat să filmez videoclipul ăsta de super multe ori și nu mi-a ieșit, din păcate, așa că o să-l postez oricum ar fi. Îmi creează super multă anxietate subiectul ăsta.(…) În primul rând, acest video nu are ca scop denigrarea fostului meu soț și nici nu sunt genul de persoană care să arunce cu noroi într-o relație după ce s-a terminat. Aleg să vorbesc public despre lucrurile prin care multe dintre noi am trecut vreodată. Aleg să nu îmi mai fie frică pentru că mi-a fost suficient de mult frică în relația pe care am avut-o. (…)

În primul rând, mi se pare absolut îngrozitor și scârbos și oribil că am ajuns să vorbesc public despre așa ceva, dar vreau din tot sufletul meu ca povestea asta să fie un exemplu pentru fetele și de ce nu, băieții care trec prin relații toxice și prin povești similare. Vreau să vă rog din tot sufletul, dacă vă aflați în momentul ăsta într-o relație toxică, o relație abuzivă, cum a fost a mea, vă rog din tot sufletul meu să plecați”, a dezvăluit Oana Radu pe Tik Tok.

Ea a vrut să divorțeze

Artista a mai spus că nu a avut parte de o căsnicie foarte frumoasă și că ea a fost cea care a vrut să divorțeze. Aceasta a declarat că nu va mai accepta niciodată ca cineva să-i zică că nu este suficient de bună.

Oana Radu, sfaturi pentru fani

„Știu cât este de greu să ieși de acolo pentru că mi-a luat aproape 3 ani să ies din relația asta. Deși relația a durat doar 4 ani, în 3 dintre ei eu m-am luptat să plec din relația asta. A fost o luptă foarte grea.(…) Să nu lăsați pe nimeni niciodată pe nimeni să vă spună că nu sunteți buni de nimic, că nu aveți un aspect fizic frumos, că nu valorați nimic, că totul e datorită lor, că nu faceți nimic fără ei, pentru că puteți să faceți absolut orice.

Eu mi-am dorit această despărțire, eu am fost cea care a intentat divorțul. În decembrie s-a finalizat divorțul nostru. A fost un divorț amiabil la notar, pentru că așa mi-am dorit și așa am crezut că putem termina o relație. Deși nu a fost ea cea mia frumoasă, au fost și momente frumoase.(…) ”, a mai precizat cântăreața.