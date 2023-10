Mihai Bendeac acuză că a fost victima unui experiment. Detalii din culisele iUmor

Mihai Bendeac a făcut primele comentarii după ce a părăsit emisiunea „iUmor”. Se pare că acesta și-a dorit o relație strict profesională cu producătorii, iar aceștia nu și-au ținut promisiunea.

Dezvăluirile lui Mihai Bendeac după plecarea de la Antena 1

Actorul a dezvăluit că a avut o înțelegere cu producătorii de la bun început. Acesta le-ar fi spus că vrea ca relație să fie strict profesională.

„Răspunsul este foarte simplu. Și răspunzând la această întrebare, cred că o să răspund și la o sumă de alte întrebări care de-a lungul timpului au fost vizavi de treaba asta. Ideea e în felul următor: eu am avut o înțelegere foarte clară cu producătorii în momentul în care am început treaba asta, și anume: eu cu voi nu am niciun fel de prietenie, eu nu fac parte din ceea ce se întâmplă în show-ul ăsta, în sensul în care nu suntem o echipă, cum se întâmplă la alte talent-show-uri, de exemplu. Unde toată lumea este o echipă, unde există o relație între producători și jurați”, a afirmat Mihai Bendeac.

Acesta îi acuză pe producători emisiunii de la Antena 1 că le-ar fi înscenat juraților un soi de deja-vu-uri. Situația era ulterior întâlnită în numerele concurenților, iar Mihai Bendeac nu a fost mulțumit de „cadou”:

„Vreau să vă spun încă de la început că suntem, hai să nu spunem într-o stare conflictuală, în niciun caz nu facem parte din aceeași echipă, tratez treaba asta ca pe un reality-show și-mi asum că timp de 12 zile, cât durează filmările pentru fiecare sezon, eu trăiesc un reality-show, și atunci, asumându-mi chestia asta…uite, o spun public: eu niciodată nu le-am spus: vă rog eu, treaba aia nu o difuzați! A, s-a întâmplat de-a lungul timpului…uite, de exemplu, am făcut odată o gafă în care mi-am dat seama că s-ar putea simți jignită o anumită categorie de oameni. Și am menționat asta dup-aia. Am simțit nevoia să menționez, pentru că mi-a dat seama că s-ar putea să se simtă lezați dintr-o porcărie.”, a declarat actorul.

Bendeac crede că a fost victima unui experiment

Celebrul actor s-a văzut pus în fața unui experiment, alături de ceilalți doi colegi din platou:

„Experimentul, din punctul meu de vedere, este în felul următor: cum reacționează trei ființe umane la niște lucruri. Unele dintre ele sunt reale și șocante, altele habar n-am…poate că producătorii, începând să ne cunoască pe noi, personalitățile, care sunt un pic atipice pentru lumea televiziunii, poate că au început să și regizeze anumite lucruri, ca să vadă cum reacționăm.

Mintea mea este atât de deschisă încât să pot să cred orice referitor la treaba asta”, a dezvăluit Mihai Bendeac.