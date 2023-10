Șerban Copoț a recunoscut. De ce a plecat, de fapt, de la iUmor

Șerban Copoț a mărturisit că a venit momentul în care a trebuit să aleagă între iUmor și proiectul său de suflet, cu tabăra. Tocmai de aceea, a ales să plece de la Antena 1, dar spune că în locul lui au venit niște oameni „mișto” care duc proiectul mai departe.

„Am stat la iUmor din sezonul unu până în sezonul paisprezece. Am lucrat alături de o echipă foarte mișto, oameni supercreativi dar, din păcate, am avut de ales între tabără și emisiune”, a spus fostul membru al trupei Animal X.

Șerban Copoț a plecat de la iUmor pentru o tabără de copii

Proiectul de suflet al prezentatorului TV este o tabără educațională numită Liga Exploratorilor. Acest proiect are loc la Izvorul Mureșului, în județul Harghita, și atrage copii din întreaga lume.

Prin intermediul unor tabere desfășurate într-un mediu controlat, copiii sunt expuși unor situații excepționale, descoperindu-și astfel abilități neașteptate și câștigând încredere în propriile lor puteri. Proiectul oferă cinci module educative distincte, care se regăsesc pe site-ul dedicat proiectului.

Șerban Copoț a făcut cunoscut faptul că în acest an s-au înscris 200 de copii din diverse țări. Cu toții dornici să învețe abilități de supraviețuire în natură. Artistul a subliniat că prima tabără pe care a organizat-o s-a desfășurat în 2019, oferind o experiență gratuită pentru cei 100 de copii participanți.

Fostul cântăreț, fericit alături de mama copiilor săi

Șerban Copoț trăiește o poveste de dragoste minunată alături de Roxana, soția sa. Celebrul artist recunoaște că și la vârsta de 80 de ani își dorește să fie alături de mama copiilor săi.

Copoț afirmă că soția sa l-a modelat și a avut abilitatea să îl înțeleagă cu tact pe parcursul celor 17-18 ani de relație, contribuind astfel la formarea personalității sale actuale. Desigur, ei au certuri, dar rareori.

Cu toate acestea, un lucru este evident: nu există orgolii între ei și reciprocul respect rămâne constant. Este clar că, în cuplu, certurile pot apărea și dispărea, dar respectul rămâne un pilon solid, spune el.

„Tatăl Șerban este prezent. Cu bune, cu rele, sunt alături de copii. Și, da, mă manipulează însă există limite. Nu cred în parentingul fără nu. Copiii îmi moștenesc talentul, dar sper să nu se apropie de showbiz”, declară, în exclusivitate pentru Fanatik, Șerban Copoț.