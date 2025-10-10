Andreea Marin plânge. De la sindromul salvatorului la lacrimi. Video

Scena Palatului Național Nicolae Șulac devine platoul de filmare în care Andreea Marin intră în rolul vieții ei. Un podcast în care una dintre cele mai iubite vedete din istoria televiziunii se dezvăluie așa cum este în spatele scenariului interpretat în trecut în emisiunile care i-au adus celebritatea: sinceră, puternică, dar purtătoarea unui dor încă nestins.

Un dialog care te învață cum să capeți încredere în tine. Chiar atunci când viața te pune la încercare. Cum să muți munții cu voința ta. Dar și cum să îți asculți corpul, pentru a nu trăi, și tu, momentele trăite de Andreea recent.

Află despre ce este vorba dintr-un dialog plin de emoție și de speranță.

Andreea Marin la Fain & Simplu!

Cu Mihai Morar.

„PODCASTUL ÎN CARE ANDREEA MARIN PLÂNGE. Ea a fost zâna unei generații, dar în noul podcast @fainsisimplu, își dă jos aripile: ”Da, sufăr de sindromul salvatorului. Dar asta e menirea mea!” În costum popular de moldoveancă și cu cușmă, Andreea vorbește despre pierdere, terapie, puterea de a spune ”Nu” și puterea de a fi ”nu doar o mamă de duminică”. În fața publicului de la Fain & Simplu x Chișinău, Andreea Marin își dă toate măștile jos. Chiar nu am văzut-o niciodată așa. Vedeți episodul pe YouTube sau ascultați-l pe Spotify și Apple Podcasts.”, povestește Mihai Morar.

Cele mai importante momente

00:00 – Intro

05:59 – Cum găsești puterea să treci peste cele mai grele momente

09:21 – Cel mai mare pariu din viață

15:37 – PREMIERĂ: impactul surprinzător al pierderii mamei

18:46 – Poți aplica și tu strategia Andreei?

22:14 – Andreea Marin recunoaște: ‚da, am sindromul ...’

26:51 – Vreau să îi ajut pe cei dragi! Unde mă opresc?

34:31 – ‚Asta este nenegociabil la mine!’

37:53 – Care e motivația ta în viață?

39:23 – Ce se întâmpla când te pui pe tine pe locul doi

46:19 – TEST: trăiești doar pe pilot automat sau și pentru tine?

50:10 – Principala cheltuială a Andreei

53:51 – Personalitatea care a fascinat-o

58:25 – Cât ar trebui să ținem cont de gura lumii?

1:02:32 – Spre ce carieră și-a îndreptat Andreea Marin fata?

1:10:13 – De ce nu poți fi doar prieten cu copilul tău

1:12:23 – Mărturisire: ‚Da, îmi este frică’

1:15:15 – Surpriza pe care Zâna Surprizelor nu o va primi niciodată

1:21:50 – Sfaturile Andreei pentru toate femeile