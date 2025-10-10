HAI România! Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu







Vineri, ora 12.00, în podcastul Evenimentul Istoric, moderat de Dan Andronic este invitat Bogdan-Ion Jelea, istoric și politolog. Un dialog despre istorie, identitate și idei care încă definesc prezentul României. Despre Nicolae Ceaușescu, Corneliu Vadim Tudor, Gigi Becali sau Călin Georgescu. Ca modele contemporane de populsim politic. O dezbatere cu multe alte istorii interesante, de la ora 12.00, pe platforma "Hai România", jurnalistul Dan Andronic revine cu un nou episod al podcastului „Evenimentul Istoric”, avându-l ca invitat pe istoricul și politologul Bogdan-Ion Jelea, autorul volumului „Avatarurile populismului național românesc în primii 100 de ani: de la Mișcarea pașoptistă la Mișcarea legionară”.

Discuția promite o explorare captivantă a originilor și transformărilor populismului românesc, de la idealurile pașoptiste până la radicalizările interbelice, în lumina cercetării științifice publicate recent de Jelea. Cartea, lansată la Biblioteca Academiei Române, a reunit peste o sută de personalități din mediul academic și politic — foști și actuali miniștri, parlamentari, europarlamentari și reprezentanți ai lumii universitare.

Lucrarea are la bază teza de doctorat a autorului, susținută la SNSPA în 2023, și oferă o analiză amplă a modului în care ideile populiste au modelat evoluția identității naționale românești în primele decenii de modernitate. Într-un context în care termenul „populism” este adesea folosit peiorativ în dezbaterea publică, Jelea propune o abordare echilibrată și contextualizată, evidențiind cum acest curent a reprezentat, în diferite etape, o formă de exprimare a aspirațiilor colective și a tensiunilor sociale.

Dan Andronic, gazda podcastului, va provoca o discuție despre actualitatea acestor idei în România contemporană: cum revin reflexele populiste în discursul politic, ce legături există între naționalismul cultural de secol XIX și mișcările identitare moderne, dar și cum pot fi reinterpretate momentele-cheie ale istoriei noastre recente. Printre cei care au elogiat volumul se numără profesorul Andrei Țăranu, care a semnat prefața, și Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, care a apreciat contribuția lucrării la înțelegerea evoluțiilor ideologice românești: „O perspectivă originală, profundă și curajoasă asupra unui subiect mereu actual.” Podcastul este disponibil pe YouTube, Facebook și pe evenimentulistoric.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.