Monden Andreea Bălan își ține iubitul departe de părinți. Cum vede tatăl artistei relația







Andreea Bălan are o relație serioasă cu jucătorul de tenis Victor Cornea, alături de care petrece foarte mult timp. Cu toate acestea, tatăl artistei, Săndel Bălan, susține că nu l-a întâlnit niciodată.

Relația dintre fosta componentă a trupei Andre și jucătorul de tenis este de notorietate. Cei doi se afișează împreună la diferite evenimente, iar ea îl însoțește, de multe ori, la competițiile sportive.

Părinții sunt fericiți pentru Andreea Bălan

Tatăl artistei, Săndel Bălan este de acord că fiica sa este mult schimbată datorită relației cu Victor Cornea. El o vede mult mai liniștită decât atunci când era căsătorită cu George Burcea. Iar acest lucru îi bucură pe părinți, după cum mărturisește Săndel Bălan. Andreea Bălan și George Burcea au avut o relație tumultuasă care s-a încheiat cu divorț. Cei doi au împreună două fetițe, Ella și Clara, aflate în grija artistei.

Săndel Bălan susține că, deși fiica sa își însoțește iubitul la competiții, nu-și neglijează nici cariera profesională. Ea participă la concerte și la filmările pentru emisiuni tv. Pe de altă parte, tatăl vedetei recunoaște că, deși merg împreună peste tot, Andreea Bălan nu și-a adus iubitul ca să-l cunoască.

„Nu l-am cunoscut încă. Am înțeles că a fost în Portugalia… Andreea merge mereu cu el, când poate. Dar mai întâi onorează invitațiile de la concerte și filmările de la «Te cunosc...». Are și multe reclame, dar își face timp. Are proiecte mari, ce o definesc ca artistă. (...) În fiecare etapă a vieții apar alte probleme. Și atunci nu vei mai avea starea necesară să fii ageră. Dacă nu-ți păstrezi energia necesară, odată cu vârsta, și randamentul începe să dispară”, a mai spus Săndel Bălan, conform cancan.ro.

Săndel Bălan nu știe despre o eventuală căsătorie

Andreea Bălan nu-și ține la curent părinții cu evoluția relației de iubire pe care o are cu Victor Cornea. Tatăl ei, Săndel Bălan, spune că nu știe dacă cei doi au de gând să se căsătorească. Aceasta deoarece fiica sa nu i-a povestit nimic despre iubitul ei.

„Andreea nu mi-a zis nimic… Până una, alta, în toamnă sunt invitat la nunta lui Radu, băiatul cu care lucrez la studio. Or să vină mulți artiști din București”, a mai spus Săndel Bălan.

Tatăl s-a arătat mândru de realizările fiicei, spunând că aceasta îi seamănă foarte mult. Săndel Bălan spune că, la aproape 40 de ani Andreea arată foarte bine. Aceasta pentru că are o gâdire pozitivă, iar acest lucru îi dă un impuls în activitate. În plus are grijă și de fete, de care nu se desparte.

„La 39 de ani, anul acesta face 40, arată mai bine ca oricând. Pentru că are o gândire pozitivă, trăiește prin ceea ce face și are acel impuls de care avem nevoie. Are rezultate și performează în domeniile în care-și dorește. Și faptul că se ocupă și de fete. (...) Cea mare e la liceul de muzică, la Dinu Lipatti și cântă la pian. Noi ne dorim ca una dintre fete să facă și muzică. Merge cu ea peste tot, le-a luat și la spectacole. Pe Andreea am dat-o încă de mică, la teatru, la canto, am dus-o peste tot, inclusiv la cursuri de engleză, la înot, la karate…Noi, ca părinți, am dus-o la tot felul de activități ca să-i dezvoltăm abilitățile și să stabilească apoi în ce domeniu va performa. Consider că am făcut tot ce trebuia. Ea știe că o iubim foarte mult și fiecare performanță a sa ne încălzește sufletul, a mai spus Săndel Bălan.

Andreea Bălan, concert la Sala Palatului

Ca și el este într-o agitație continuă, tot timpul în priză, lucrând din greu. În plus, spune Săndel Bălan, a învățat-o să gândească la scară mare și să-și proiecteze activitatea pentru viitor.

„Ea seamănă cu mine. Tot timpul am fost într-o agitație continuă. Așa a fost educată, să fie muncitoare, tot timpul în priză, să selecteze ce e mai bun pentru ea. Și nu în ultimul rând, am învățat-o pe Andreea să gândească la scară mare. Să nu spună, fac lucrul acesta, să văd cum este. Nu, nu există așa ceva. Trebuie să gândești că faci ceva ca să performezi, să fii mai bun, iar lumea să vadă că ai rezultatele cele mai bune. Ea gândește la scară mare, proiectează pe viitor proiectele la care lucrează, despre care știe dinainte că vor reuși”, a mai spus Săndel Bălan.

În acest context, tatăl artistei a vorbit și despre planurile ei de viitor. În toamnă, a dezvăluit Săndel Bălan, fiica sa, Andreea Bălan, va cânta la Sala Palatului. Concertul este programat pentru data de 16 octombrie. El spune că un astfel de spectacol definește un artist. În acest sens dă exemple de cântăreți care au susținut concerte la Sala Palatului.